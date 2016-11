Når voldtektsmannen din dukker opp på Facebook

«Personer du kanskje kjenner» er et morsomt verktøy på Facebook. Jeg titter litt og ser kjente ansikt. Mennesker jeg har gått forbi i gangen på skolen, han som dyttet meg ned i sandkassen på barneskolen, mammaen til barndomsvenninnen min og et ansikt jeg aldri trodde jeg måtte se igjen, men der er han. Smilende. Klikk.

Bilder fra DEN festen på profilen hans

Jeg klikker meg inn på profilen hans, ser og åpner profilbildene. Der sitter han på brygga og gliser. Jeg klikker til neste, smiler, klikk, drikker, klikk, sammen med ... en kjæreste? Klikk, klikk, klikk, klikk. Han er forlovet. Jeg lurer på om han holder henne nede også. Klikk.

Hjertet mitt synker. Bilder fra den kvelden. DEN festen. Han smiler, drikker, poserer med kompiser. Jeg var der. Klikk. Der er jeg, i bildet, i bakgrunnen. Klikk.

Fra å være en hyggelig fyr til en bli en voldtektsmann

Bilder, lyder og stemmer kommer veltende tilbake. Et sug i magen, en lett følelse i hodet, et slag i hjertet. Skam, ydmykelse, krenkelse, oppkast, tårer, blod, skrik, et smell av en dør, følelsen av et kaldt gulv. Det er så tåkete, men samtidig så klart. Klikk.

Er du sikker på at du vil blokkere voldtektsmannen din?

Ja, Facebook, du har helt rett. Jeg kjenner dette mennesket. Jeg kjenner dette mennesket bedre enn noen andre kjenner han. Jeg har sett sider av han som han nok sjeldent viser, men det er helt klart ikke bare jeg som har sett han slik. Jeg har sett dette mennesket gå fra å være en hyggelig fyr jeg møtte på en fest, til en voldtektsmann. Klikk.

Blokker voldtektsmannen

Jeg trykker på de tre prikkene, klikk. «Blokker», klikk.

«Er du sikker på at du vil blokkere voldtektsmannen din?» spør Facebook.

Voldtektsmannen din kan ikke lenger gjøre følgende:

▪ Se ting du publiserer på tidslinjen din

▪ Tagge deg

▪ Invitere deg til grupper eller arrangementer

▪ Starte en samtale med deg

▪ Legge deg til som venn

▪ Skade deg

▪ Kontrollere deg

▪ Kontrollere livet ditt

Du er fri.

