Nei, du må ikke være godt likt av alle. Psykolog gir råd til hvordan du kan snu dette tankesettet.

I vår podkastserie om negative leveregler forteller psykolog Aksel Inge Sinding om mønstre som går igjen hos dem som går til behandling hos ham.

Forrige uke tok vi for oss den negative leveregelen «jeg må være perfekt». Denne uken er det behovet for å bli likt av alle, som står for tur.

– Det er i utgangspunktet positivt å ønske å bli likt, men det er umulig å bli likt av alle, sier Sinding.

Andrea Lund (20) er én av dem som kjenner seg godt igjen i den negative leveregelen.

– Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har alltid søkt etter bekreftelse hos andre, sier hun.

I ukens podkast kan du høre hvilke konstruktive råd psykolog Sinding gir henne og andre som lever med denne regelen.

