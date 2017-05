Nei, herptiler er ikke hobbydyr. De har ingenting i Norge å gjøre. | Lina Westermann

Etter 40 års forbud blir det tillatt med slanger, øgler og skilpadder som kjæledyr i Norge. Begrunnelsen?

– Forbudet vi har i dag, blir ikke respektert og er vanskelig å håndheve, sier sjef i seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, til NRK.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ok, folk respekterer ikke forbudet, da fjerner vi det for å dekke over at vi ikke klarer å få folk til å følge loven. Og markedet, som frem til nå har vært ulovlig, kommer sannsynligvis til å blusse kraftig opp.

Det kaller ikke jeg fornuftig.

Glassbeholder er ikke godt nok

Hvilke arter er det som blir lovlige å eie da? Kongepyton. Regnbueboa. Kinesisk treknølskilpadde. Leopardgekko. Og 16 andre.

Ser dere hva alle disse artene har til felles?

Jo, at de ikke har noen verdens ting i Norge å gjøre. Dette er arter som overveiende finnes i Afrika, Amerika, Asia og Australia.

Nå tar jeg kongepyton som et eksempel og siterer dens Wikipedia-artikkel: «Den foretrekker åpne skoger, tørr buskskog, gressmarker og tremarker på den vestafrikanske savannen. Der tilbringer den mye av sitt liv i underjordiske hull og ofte i nærheten av vann.»

Det er en betydelig forskjell på å elske dyr og å respektere dem

Hvordan skal en liten innendørs glassbeholder kunne oppfylle disse behovene?

Hunder og katter er utmerkede kjæledyr

Det som provoserer meg mest, er at Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann, Morten Ørsal Johansen, kaller herptiler for «hobbydyr».

Det er levende, pustende, tenkende og følende individer det er snakk om her, ikke gjenstander.

Dyr er ikke hobbyutstyr.

At mennesker som eier herptiler, elsker herptiler, kan jeg tro på, men det er en betydelig forskjell på å elske dyr og å respektere dem. Når man neglisjerer behovene til det eksotiske kjæledyret sitt, til fordel for sin egen nysgjerrighet og interesse, er det ingen respekt å snakke om.

Katter og hunder er utmerkede kjæledyr fordi de ble domestisert for tusenvis av år siden. Herptiler, derimot, er fortsatt like ville som de har vært siden tidenes morgen.

Hvis du har en slange eller øgle – ja, da elsker du den sikkert, men den elsker nok ikke deg.

