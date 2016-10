Nils Henrik (14) har allerede bestemt seg for hva han vil jobbe med - og går rett mot strømmen

Nils Henrik Bergsjordet Sæther (14) er oppvokst på Rykkinn i Bærum. Når han skal beskrive sitt drømmeliv, ser han for seg en gård med kyr eller sau. – Da står jeg opp tidlig og drar i fjøset for å se om alt er bra. Så drikker jeg kanskje et glass melk fra kyrne – det finnes en maskin som gjør at kyrne kan melke seg selv. Da går melken i et rør til et lager, og der blir den filtrert, tror jeg, før den sendes videre.

Bergsjordet Sæther vil bli bonde, et yrkesvalg som skiller seg ut på Rykkinn ungdomsskole i Bærum, og i kommunen ellers. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det kun 168 av de sysselsatte mellom 15 og 74 år i Bærum som jobbet som bønder, fiskere og lignende. Samtidig jobber nærmere 17 000 med akademiske yrker, og nær 8000 var i lederstillinger.

– De andre får gjøre det de har lyst til

Når han er ferdig på ungdomsskolen neste sommer, vil Bergsjordet Sæther gå på Lena-Valle videregående skole i Østre Toten, en skole som spesialiserer seg på naturbruk. Hva tenker en 14-åring om å ta et så bestemt valg, som skiller seg ut fra mengden?

– Jeg bryr meg egentlig ikke. Jeg gjør det jeg vil, så får de andre bare gjøre det de har lyst til.

Medelevene på ungdomsskolen har helt andre planer. Etter en kort tenkepause kommer Bergsjordet Sæther frem til at to av klassekameratene vil bli arkitekter, en del vil bli håndballspillere og fotballspillere, og flere vil begynne på yrkesfag.

Vi følger foreldrene

Tidligere var det veldig vanlig å gå i foreldrenes fotspor. I dag er mulighetene uendelige, men mange velger likevel å gjøre som foreldrene og nærmiljøet rundt. Ifølge en svensk undersøkelse gjort av SCB (svenske SSB) tidligere i år, var det vanligst blant fiskere og jegere, der 37,1 prosent hadde valgt samme yrke som foreldrene.

Rett bak havnet helse- og omsorgspersonale. Med andre ord er det stor sannsynlighet for at du velger å bli fisker, jeger, sykepleier eller lege dersom foreldrene dine også er det.

Fakta: I disse yrkene er det vanligst å følge foreldrene 1. Fisker og jeger 37,1 % 2. Helse- og omsorgspersonale 34,6 % 3. Naturforvalter og oppdretter, blandet drift 23,4 % 4. Renholdsarbeider (og lignende yrker) 18,3 % 5. Garver (bearbeider skinn) og skomakere 15,8 % 6. Maskinfører 7. Maskinoperatør (innen tekstil-, skinn- og lærindustri) 8. Helse- og sykepleierspesialister 15,1 % 9. Prosessoperatører ved stål- og metallverk 14,1 % 10. Dyreoppdretter og dyrepleier 13,4 % Kilde: En svensk undersøkelse utført av SCB for magasinet Du & Jobbet

Dette kom også forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus frem til. Håvard Helland og Øyvind Wiborg undersøkte hvorfor det er sånn i rapporten «Retningsvalg i høyere utdanning – hvor langt faller eplet fra stammen?» fra 2014, og kom frem til tre hovedårsaker: Det lønner seg, barna er ofte flinkest i fagene foreldrene var flinke i, samtidig som de også liker disse fagene best.

Likevel velger noen å gå sin egen vei, som Bergsjordet Sæther gjør.

– Mamma jobber i Posten, og pappa er vaktmester på Ullevål sykehus. De synes det er bra at jeg har bestemt meg, og jeg har fått velge det jeg vil. De bryr seg ikke om hva jeg velger, så lenge det er et godt yrke.

Bestemte seg før ungdomsskolen

Bergsjordet Sæther bestemte seg for å bli bonde allerede sommeren før han begynte i åttendeklasse. Det gjorde han etter å ha blitt med onkelen, som han omtaler som en altmuligmann, på jobb som avløser på en bondegård.

– Det var første gang jeg fikk jobbe ordentlig i fjøset, men jeg har vært der før. Jeg har alltid likt å holde på med dyr, traktor og lignende.

Startet som 14-åring

Bergsjordet Sæther er ikke alene om å være bestemt på å gå en utradisjonell vei allerede i ung alder. På Skype fra London forteller Vemund Eldegard (19) fra Førde om firmaet sitt ELDE Cosmetics, som lager naturlige hudprodukter.

Produksjonen startet han på kjøkkenet som 14-åring, og firmaet startet i 2014. I dag har han fem ansatte, et produksjonslokale i Førde og kunder i både USA, Storbritannia, Canada og Australia.

– Jeg lette selv etter naturlige produkter på det norske markedet. Det irriterte meg at land som Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia var kommet så mye lenger på det feltet, så jeg begynte å lage produktene selv. Jeg ble veldig opptatt av industrien, så jeg gjorde mye research, tok kurs og tok til meg så mye kunnskap som mulig. Siden da har det bare utvidet seg, forteller Eldegard.

Privat

Han tror det er veldig vanlig å la yrkesvalget bli styrt av dem man har rundt seg.

– Mange av vennene mine har tatt trygge valg og studerer for eksempel for å bli sykepleiere, fordi det er gode jobbmuligheter. Det forstår jeg veldig godt – man må jo ha en jobb. Man lar seg kanskje påvirke om man ikke helt vet hva man vil.

Selv lot han seg ikke påvirke så mye av foreldrene – en sykepleier og en lærer – i yrkesvalget.

Lar seg ikke stanse av tvilen

Eldegard har vurdert andre yrker og ville bli både moteredaktør og arkitekt på et punkt – men etter at ELDE Cosmetics kom i gang, har han ikke sett seg tilbake.

– Jeg har aldri tvilt på om dette var det jeg ville gjøre, men jeg har ofte vært i tvil om hvordan det skulle gå. Jeg tror det er vanlig å tvile på seg selv og sin egen idé, men man må bare fortsette. Det har vært tider der jeg har slitt med dårlig salg og dårlig økonomi, og da har jeg følt meg veldig alene. Som gründer er det viktig å trives i eget selskap, men man må ikke glemme ressursene man har rundt seg i venner man kan snakke med.

Heller ikke 14-åringen fra Bærum tviler et sekund når han blir spurt om sjansen for å ombestemme seg og forlate drømmen om å bli bonde.

– Nei. Jeg liker å holde på med det og synes det er morsomt. Det er jo et trygt yrke også, sier Bergsjordet Sæther bestemt.

Vennene hans tviler generelt mer på yrkesvalget hans enn det han selv gjør.

– De sier at du ikke får noe fritid som bonde, men du gjør jo det. Jeg får jo sommerferie også, jeg kan bare ikke reise verden rundt. Jeg må bli der jeg jobber og passe på dyrene, men det er jo egentlig bare en morsom jobb.

Å bestemme seg for et yrke er kanskje noe av det vanskeligste du gjør som ung. Her kan du lese mer om valget:

Tid til en podkast-episode?

Gode lærere kan ha mye å si for fremtiden – men hva gjør en lærer god? Vi spurte elevene og en lærer.

Hør episoden her!

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her