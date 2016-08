Nordmenn er demokratiforkjempere, men dobbeltmoralske | Knut Jørgen Kirkeberg

Det er tydelig hvordan nordmenn ikke klarer å forene seg med den politiske virkeligheten i andre land. Dette er flaut og ikke minst feilaktig. Nordmenn er forsvarere av demokratiet.

Vi ønsker ytringsfrihet og folkevalgte myndigheter. Vi er opptatt av en grunnleggende demokratiforståelse i skolen.

Det virker imidlertid en smule selvmotsigende å se på seg selv som det mest demokratiske landet i verden, når vi ikke engang klarer å akseptere demokrati i andre land.

Innvandringsskeptisk trend

Det har vært flere nyhetssaker om flyktninger og deres situasjon på grensen mellom Makedonia og Hellas. Flyktningene har virket strandet i sin ferd nordover.

Med tanke på beskrivelsene som norske medier brukte om situasjonen, er vel Makedonia helvete selv?

Nei, det er helt feil, det er rett og slett bare et land hvor det nasjonalistiske partiet fikk over 40 prosent oppslutning ved det forrige valget.

Det ser ut som nordmenn ikke vil akseptere hva majoriteten i Makedonia står for politisk, dét er skuffende

Denne trenden – med svært innvandringsskeptiske partier – er stor i enkelte land i Øst-Europa.

Dobbelmoralsk og feilaktig

Det ser ut som nordmenn ikke vil akseptere hva majoriteten i Makedonia står for politisk, dét er skuffende. Selv har jeg vært i Makedonia og nesten alle land i Øst-Europa.

Ved disse tider har jeg virkelig fått føle hvor stort både det politiske og kulturelle skillet er.

Det er helt ulike oppfatninger og verdier som representerer hverdagen der.

Jeg møtte holdningene med respekt og nysgjerrighet, noe nordmenn burde gjøre i større grad. Det er tydelig hvordan nordmenn ikke klarer å akseptere den politiske virkeligheten i andre land.

Dette er dobbeltmoralsk, flaut og ikke minst feilaktig av et land som Norge.

Vi må godta

Både du og jeg vil kritisere behandlingen av flyktninger i Europa, det er det ingen tvil om. Satt på spissen må vi likevel godta at andre har andre meninger enn oss selv.

Vi må godta den gjeldende politikken i andre land, selv når landene har andre løsninger på problemene.

Vi må godta den gjeldende politikken i andre land, selv når landene har andre løsninger på problemene

Når myndighetene og majoriteten av befolkningen i et land står for prinsipper og verdier som strider imot våre egne, har vi selvfølgelig rett til å si hva vi mener, men har vi virkelig rett til å kritisere deres demokrati? Det er et spørsmål flere her til lands burde stille seg.

Disse innleggene er fine å lese. For hva er egentlig politikk?

Hvordan overlever man fadderuken?

Fadder (og Si ;D-journalist) Adelina Trolle Andersen gjester oss sammen med fadderbarnet Erlend Medhus og psykolog Jørgen Flor.

Vi spør:

Hva kan man gjøre for å dempe nervøsiteten? Skal man si ifra til fadderen? Må man delta på alt?