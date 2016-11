Norge må vise verden hvordan klimaendringer skal håndteres | Liv Helen Våge

Det utenkelige har skjedd, og Donald Trump, kjent klimafornekter, er valgt som USAs nye president. Jeg studerer fysikk ved University College London for å forske på klima, og dagens politiske landskap begynner å gjøre utdannelsen min nyttesløs. Drømmen min er å bidra til å utnytte fusjon som energikilde – en prosess som kan forsørge oss i årtusener.

Kortsiktig økonomi er problemet

Jeg pleide å anse teknologi som en av hovedfaktorene som hindret oss i å gjøre virkelige endringer i klimautslipp. Det var før jeg leste boken This changes everything av Namoi Klein og lærte at verden kunne vært fullstendig drevet av alternativ energi innen 2030 med teknologien vi har i dag.

Hvis ikke Norge kan, kan ingen

Nå vet jeg at det er ikke teknologi, mangel på vilje, eller noe annet som stopper oss. Det er en verdenspolitikk som kun baserer seg på én ting – kortsiktig økonomi.

Må endre økonomien for å prioritere klima

Faktumet er at markedsøkonomien setter økonomisk vinning over alt annet. Det finnes utallige eksempler. Ifølge boken av Klein genererer palmeolje stor profitt for firmaer slik at regnskoger forsvinner og dyrearter nærmest utryddes. Øynasjonen Nauru har utvunnet fosfor så lenge at de knapt har dyrkbart land igjen. Det har ført til at de i dag er avhengige av matforsyninger pr. fly. Det er på tide vi innser at vi må endre økonomien for å sette klimaet først.

Norges klimaengasjement er ikke nok

Vi har mye fantastisk klimaengasjement i Norge, men det er ikke nok. Jeg ber den norske stat om å bli en politisk outsider og utfordre markedsøkonomien. Jeg ber dem forby palmeoljeprodukter, bruke subsidier og skatter for å styre forbrukervalg, og gå imot WTOs bremser på klimavennlig utvikling.

Jeg ber dem se arbeidsledigheten i oljebransjen som en fantastisk ressurs vi kan rette mot alternativ energi.

Ja, det kan bli upopulært. Ja, det kan skape internasjonal friksjon. Men jeg aksepterer ikke at liv står på spill, og at vår fremtid står på spill på grunn av en handelsavtale eller et midlertidig økonomisk system.

Vi trenger en sterk stat

Dette er muligens den største utfordringen menneskeheten står overfor i fremtiden. Klimaendringer kommer til å ramme flere enn hva terror, Midtøsten-konflikten og kreft rammer. Det er på tide å behandle klimaendringene som sådan. Tiden for personlig engasjement er over. Nå trenger vi en sterk stat som tør å gå frem og vise verden hva som må gjøres. Vi trenger det mer enn noensinne. Hvis ikke Norge kan, kan ingen.

