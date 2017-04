Oslo – Én by eller to? #Dendeltebyen

Innlegget er skrevet i forbindelse med debatten #Dendeltebyen. Si ;D arrangerer den i samarbeid med Fritt Ord onsdag 26. april. Al-Jabri stiller som paneldeltager.

I 2015 skrev jeg et innlegg om hva som engasjerte meg i debatten om Oslo til Aftenposten Si ;D.

I innlegget med tittelen «Integrering kan være enkelt. Bare se på Stovner», omtalte jeg blant annet fordommene som i dag blir rettet mot øst- og vestkanten av byen.

Til min overraskelse var responsen enorm fra alle kanter av byen.

Rammer enhver borger

Det som overraskelse meg, var en melding fra en gutt på vestkanten. Han skrev blant annet: «Det er godt å lese noe om vestkanten som jeg faktisk kunne kjenne meg igjen i og samtidig lære litt om den andre siden av byen!».

Det er ikke sjeldent at diskusjonen rundt Oslo som by dukker opp.

Faktisk er det en debatt som har eksistert i flere århundrer.

For diskusjonen om Oslo rammer flere sider av livet til enhver borger av Tigerstaden.

Språk, kultur, oppvekst og livsstil er saker man ikke kommer unna i en slik debatt.

Hvordan løfte Oslo

Diskusjonen nå er om fordommene vi har mot hverandre. Synet på disse har hittil vært tosidig.

På den ene siden har man de som ikke kjenner seg igjen i fordommene, og nekter bestemt for dem.

Utfordringer finnes på begge sider av byen og hvor som helst ellers i verden

På den andre siden er det de som mener at fordommene baserer seg på en realitet som er dyster og håpløs.

Førstkommende onsdag, 26. april, skal det bli holdt en debatt hos Fritt Ord. Der ønsker jeg at vi skal få nyansert disse to synene.

Min tro er nemlig at Oslo trenger et optimistisk syn for å løse problemene som danner grunnlaget for fordommene vi har om hverandre.

Utfordringer finnes på begge sider av byen og hvor som helst ellers i verden.

Det som skaper et godt samfunn, er evnen til å løse disse problemene samtidig som vi tar vare på hverandre.

Hvordan man kommer frem til slike løsninger, og løfter Oslo som en helhet, er det jeg skal være med å debattere sammen med et panel av dyktige mennesker.

Denne debatten angår deg og de rundt deg. Derfor håper jeg å se deg hos Fritt Ord onsdag klokken 18 i debatten om #DenDelteByen!

