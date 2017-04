Oslo er som tegningen som ble laget av den verste tegneren i klassen | Pamela Daniela Gil Gomez (14)

Hvordan er det å være ung i Oslo? spurte Si ;D-redaksjonen unge mellom 13 og 21 år. Vi fikk inn veldig mange tekster, og nivået har vært skyhøyt! Denne var blant juryens favoritter, men nådde ikke topp tre.Nederst i saken kan du se hvilke bidrag som vant!

Juryen har bestått av artistene Jonathan Castro og Temoor ul Hassan, komiker Sigrid Bonde Tusvik og Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng.

Byen i drømmene til alle asylsøkere. Byen i marerittene til alle etnisk norske.

Oslo er som tegningen som ble laget av den verste tegneren i klassen. Den stygge tegningen som ble tegnet med alle de tilgjengelige tegnestiftene. På høyreside finnes fargene alle personer liker. På venstresiden er det tegnet en stor krusedull med en tykk sprittusj.

Medeleven din var for lat til å tegne noe fint på den siden også, men måtte fortsatt fylle ut siden fordi kunst og håndverk læreren sa det.

Krusedullene dominerer

I midten er det derfor en overgang fra blomster og regnbuer til en svart krusedull. Likevel er det krusedullen som dominerer hele A4-arket.

De ønsker ikke å se det realistiske sluttresultatet

Under den store, svarte krusedullen skulle det ha vært blomster og regnbuer. Bare eleven hadde brydd seg nok til å lage høyresiden symmetrisk med venstresiden.

Problemet er at blomster er det læreren ønsker å se. De ønsker ikke å se det realistiske sluttresultatet.

Drømmer dør

Når vi drømmer om fred inkluderer det blomster. Det alle skulle ha visst er at ønsker og drømmer dør en eller annen gang og ender opp som aske ingen føler for å vaske opp. Høyere og venstresiden er like mye knust.

Det er sånn jeg ser Oslo

Denne tegningen vil vi gå forbi i gangen, fordi det er obligatorisk at den henger der. En dag vil denne tegningen henge på kjøleskapet til en mor.

Ikke fordi den er fin, men fordi barnet hennes har laget den, og hun liker den fordi hun vet den er spesiell.

Den er spesiell fordi hun ikke forventet Mona Lisa, men bare fantasi. Det er sånn jeg ser Oslo. Man er enten en mor, en lærer eller eleven som går i gangen.

Her er vinnerne av konkurransen: