Pappa er abortert bort fra abortloven

Daniel er en nervøs 16 år gammel gutt, som er på sin aller første fest. Det er sent, og festen er i ferd med å tones ned. Daniel tar endelig motet til seg og tar kontakt med en jente han har fulgt med på hele kvelden. De kommer godt overens, og kvelden ender på soverommet.

Det er første gang for Daniel, han er nervøs og uerfaren. Kondomet sprekker.

Mannen er utelatt i abortloven

I en alder av 16 blir Daniel far. Han hadde ingenting han skulle ha sagt når jenta ikke ville ta abort. Daniel har nå ansvar for et barn han ikke ønsket, og heller ikke er klar for.

Slik situasjonen er i dag, er ikke mannen nevnt i abortloven. Menn har ikke rett til å bestemme noe over svangerskap-situasjonen og har ikke engang rett til å bli informert. Det krever to personer for å få barn, og når barnet er født, har i utgangspunktet begge parter like mye ansvar. Likevel er pappa blitt abortert bort fra loven.

Burde ha rett til ikke å bli far

Kvinner kan ta abort opp til tolvte uke og kan ikke bare unngå bli mor dersom hun ikke ønsker det. Hun kan også bestemme hele situasjonen for begge parter.

Menn burde også ha rett til ikke å bli far mot sin vilje, og de burde ha mulighet til å si fra seg farskapet.

Sier mannen fra seg farskapet, vil han ikke være forpliktet til å betale barnebidrag, samtidig som han vil miste samværsretten.

Mulighet til å velge selv

Forslaget går ut på å åpne vinduet for juridisk abort i de tolv første ukene av svangerskapet, i likhet med retten til selvbestemt abort.

På denne måten har også pappa rett til å bestemme over eget liv. Pappa vil ikke lenger være abortert bort fra prosessen, men faktisk ha mulighet til å velge selv.

