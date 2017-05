Partiene er ikke forskjellige. De vil alle ødelegge livsgrunnlaget vårt. | Christine Evjen

21. april påsto Oda Maria Hokstad på Si ;D at vi trenger Senterpartiet (Sp) i regjering.

26. april fulgte Silje Johansen opp med å fremstille Høyre (H) som partiet som gjør Norge «best».

2. mai var det Dennis B Torkelsens tur til å hevde at det var Arbeiderpartiet (Ap) en burde stemme.

Det er tullete å late som om partiene er vesentlig forskjellige, når de alle er enige om å ødelegge livsgrunnlaget vårt.

MDG vil gjøre det som kreves

Det Norge virkelig trenger, er en trygg og bærekraftig fremtid. Derfor må vi gå inn for et ekte grønt skifte.

Det er tåpelig at Unge Høyre, AUF og Senterungdommen påstår at moderpartiene vil gi et grønt skifte

Norge har forpliktet seg til å følge opp Parisavtalen. Likevel, ifølge tall fra Cicero, er Miljøpartiet De Grønnes (MDG) politikk absolutt nærmest å nå målene for utslippskutt. MDG er altså de som vil gjøre det som kreves for å sikre en trygg fremtid.

Det er tåpelig at Unge Høyre, AUF og Senterungdommen påstår at moderpartiene vil gi et grønt skifte, når både Sp, Ap og H er av de mest oljevennlige partiene.

Privat

Ap, H og Sps politikk bryter med togradersmålet og legger opp til oljeboring i Norge gjennom mesteparten av dette århundret.

Verden blir varmere, og vi krangler om småsaker

Det er hverken langsiktig eller ansvarlig økonomisk politikk i en verden som er blitt enige om å fase ut fossil energi.

For at vi skal kunne leve godt etter oljen, må vi starte klimadugnaden nå. Vi trenger en storstilt satsing på grønn og fornybar industri for å sikre lønnsomme og langsiktige arbeidsplasser også i fremtiden.

Mens verden blir varmere, krangler de store partiene om småsaker. Vi trenger MDG, det eneste partiet som vil styre landet på en ansvarlig måte.

Vil du lese mer om dette?

Her er resten av debatten, pluss noen innlegg vi anbefaler: