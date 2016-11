«Problembarn» er ikke problemet. Problemet er hjelpen de får.

Barn som bråker, ikke gjør lekser og drar midt i timen – er det noe galt med dem? Liker de å provosere lærerne? Man kan aldri vite, men ifølge lærerne hjelper det i det minste å gi barna anmerkninger. Er det sånn det skal være?

Barn som velger å tøye strikken til den ryker, må få hjelp.

Lærerne mener at det hjelper å sette anmerkning på anmerkning. Noe jeg mener er helt feil. Dette gjør absolutt ikke saken bedre. Tenk så lite motiverende det er at du prøver å få gjort leksene, men at du ikke klarer det, og i tillegg skal du bli straffet for det?

Dette er rett og slett å ødelegge barna og deres grunnlag for å prestere senere i livet. Hvis det er dette lærere prøver å oppnå, så har de misforstått. Jobben deres er å hjelpe, ikke å ødelegge.

Tegn på omsorgssvikt

Men har du tenkt over at det kan være en grunn til at barna oppfører seg sånn? Som for eksempel at foreldrene ikke har tatt utdanning, eller at foreldrene aldri er der for dem, og at de føler seg nytteløse eller alene?

Noen kan også ha problemer hjemme, som at foreldrene krangler. I andre tilfeller kan det til og med hende at barna ikke har det bra med seg selv. Barn som blir utsatt for overgrep eller mobbing, holder det ofte skjult for andre enn seg selv. Oppførselen kan også være et tegn på omsorgssvikt eller press.

I stedet for automatisk å gi noen stempel som «problembarn», mener jeg man heller skal hjelpe

Ikke fei over

I stedet for automatisk å gi noen stempel som «problembarn», mener jeg man heller skal hjelpe. Problemer som mobbing, overgrep, press, omsorgssvikt og psykiske lidelser blir sjeldent tatt opp, men du kan hjelpe de som sliter. Ikke overse problemene.

Prøv å sette deg selv i samme situasjon som disse elevene. Hadde du helst likt at du ble undertrykket, latterliggjort og ble stemplet som dum og bråkete, eller at det var personer som var villige til å hjelpe, løfte og forstå deg?

Tenk litt over det. Det første alternativet er faktisk mange barns hverdag.

Selvfølgelig, det finnes også unntak, men jeg mener det er viktig å formidle denne informasjonen videre, slik at flere får muligheten til å reflektere over det og prøve å forstå.

Hjelp og gjør ditt beste

Ikke få barna til å gi opp! Bråking i timene og skulking kan være fordi barnet ikke orker mer og bare gir opp. De orker ikke å bry seg lenger. De blir jo bare skuffet likevel. Dette fører også til dårlige karakterer, og at barnet ikke lenger er villig for å jobbe hardt. Det er viktig å ta tak i problemene før dette skjer og motivere personen til å fortsette å stå på.

Vær menneskelig, ikke kun tenk på deg selv

Hvis det ikke funker eller at problemer ikke er grunnen, så har du i hvert fall gjort ditt beste for å hjelpe personen.

Konsekvensene for bråking og «unnasluntring» av lekser bør ikke være straff. Personene det gjelder, bør få hjelp og støtte.

Prøv å sette deg selv i samme situasjon, og tenk over ulike muligheter i stedet for å hoppe til konklusjoner når du ikke vet bakgrunnen til personen. Vær menneskelig, ikke kun tenk på deg selv.

