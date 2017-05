Problemet med pupp... Boobies. Tits. Fettklumper med nipler på | Tale Igeland Eilertsen

Jeg vil snakke om pupper. Boobies. Tits. Fettklumper med nipler på. Brystkjertler og sånt.

Eller... Jeg skal vel i hovedsak snakke om seksualisering av pupper. Alle elsker dem. Det har ikke så mye å si hvilken seksuell orientering du har. Du elsker dem uansett.

Du er kanskje ikke klar over det, men det er sannheten. Alle elsker dem, bortsett fra meg og en del andre som må gå rundt med dem på kroppen.

Upraktisk å ha

Eller, jeg elsker dem, jeg også. Men jeg liker bare å se på disse utrolig flotte greiene.

Privat

Å ha dem på kroppen er imidlertid ganske upraktisk. Hvis man ser bort ifra det faktumet at de produserer melk og sånn, da.

Pupper gjør vondt, spesielt når det er tid for mensen. De skal se bra ut samtidig som de skal være naturlige. Størrelsen skal passe til resten av kroppen. Gjør de ikke det, er det vanskelig å finne klær som passer.

Problemet er at puppene ikke forholder seg like hele tiden: Du har mensenpupper og normale pupper. Da må du ha mensen-BH og vanlig BH.

Urettferdig

En annen uting er at puppene som oftest må dekkes til. Unntakene er hvis du skal ha sex eller er skuespiller og skal delta i en nakenscene.

BH er ikke veldig behagelig å ha på seg, og de er ganske dyre. Selv liker jeg å gå uten BH. Problemet er at nipler helst ikke skal vises.

Men det kan de på gutter. Urettferdig, spør du meg.

Ville du dekket til den nye, fine bilen din? Nei. Hvorfor må jeg da dekke til de fine, ikke akkurat nye puppene mine?

Jeg vil kunne sove toppløs med et annet menneske uten at det må bety at jeg vil ha sex.

Jeg vil sole meg på stranden uten å få et stygt skille.

Jeg vil kunne sende en Snapchat der man tilfeldigvis ser puppen min, uten å få noen reaksjon på det.

Jeg vil ha slutt på seksualisering av nipler med litt ekstra fett under. Med mindre dere vil begynne å seksualisere guttene sine nipler i like stor grad?

