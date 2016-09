Psykiske lidelser bagatelliseres

Stine Stolpestad (18) skriver i Si; D 10. september: «Hvis du bare gidder og vil, er ikke fraværsgrensen et problem for deg». Jeg må innrømme at jeg får vondt i sjela når jeg leser dette.

Påstanden hun kommer med tror jeg er et resultat av ren, norsk optimisme, hvor alle regnes som relativt like og kan klare det de jobber for. Mange får høre: «Du kan klare hva du vil, bare du jobber hardt nok for det». Realiteten er derimot en helt annen.

Ikke alle har like forutsetninger

Personlig synes jeg Stolpestad bagatelliserer psykiske lidelser knyttet til fraværsgrensen. Som hun skriver ble den ikke innført for å «stryke alle som sliter med psykiske problemer». Hun har selv slitt med psykiske problemer, men hun gjør det kanskje bra på skolen? Slik er det ikke for alle. Ikke alle har de samme forutsetningene.

Stolpestad hevder at fraværsgrensen er for «dem som ikke stiller opp på skolen, og i lang tid har kommet unna med det». Hun mener disse menneskene er: «De late, de som rett og slett ikke gidder» Jeg lurer på om hun ser sin egen stigmatisering?

Ikke lett å være åpen om en psykisk lidelse

«De som gidder og vil, har en gyldig grunn til å være borte fra skolen», er et helt greit argument fra Stolpestad. Likevel vil jeg minne henne på at det for mange er stigmatiserende å leve med en psykisk lidelse.

For mange er det stigmatiserende å leve med en psykisk lidelse

Det er ikke alltid lett å åpne seg om sin psykiske lidelse, og det kan føre til at ikke alle får gyldig, dokumentert grunn til å være borte fra skolen. Skal man da regnes som en som ikke gidder å prøve?

Den nye fraværsgrensa kan skape problemer

Jeg skulle ønske flere turte å si: «Selv om du faktisk gidder og vill, kan den nye fraværsgrensen bli et problem for deg». Dersom dette er tilfellet, bør man oppsøke hjelp slik at man kan få dokumentert fravær. Det er imidlertid ikke alltid like lett. Derfor bør man ha respekt og vise forståelse, fremfor å ty til stigmatisering og korttenkte slutninger.

