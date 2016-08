Regjeringens ulvepolitikk henger ikke på greip

Regjeringen med Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet ønsker å minske ulvesonene i Norge.

Politikken strider mot målet om å øke ulvebestanden. Ønsker de å utrydde all ulven i norske skoger?

Den er en naturlig del av norsk natur, og det er umoralsk å fjerne ulven fordi den skaper problemer for oss.

Vil øke ulvebestanden, men forminske ulvesonen

Regjeringen har sagt at de ønsker å øke antall ulv i Norge, men da henger det ikke på greip at de samtidig vil forminske ulvesonen.

Det er bra at bestandsmålet til ulver blir større, men når det blir flere ulver, vil det bli mindre plass i sonen.

Og når regjeringen da forminsker sonen, blir det enda mindre plass.

Samarbeid med Sverige

Hvis Norge og Sverige samarbeider om en felles ulvesone og tar felles ansvar for ulven i sonen, får vi bedre kontroll og oversikt over ulvebestanden i Skandinavia.

Dette vil også gi oss flere synspunkter om videre ulvepolitikk.

Hvis vi derimot fortsetter i denne retningen vil ulven gå en mørk fremtid i møte

Regjeringen hadde et godt forslag før de ødela det. Mennesker er årsaken til at ulven er utryddingstruet, og vi har et ansvar for å sikre biologisk mangfold i Norge.

Det er vårt ansvar at ulven overlever, og da kan vi ikke forminske ulvesonen. Spesielt ikke når det blir flere ulv.

For å øke bestanden må ulven overleve

For at ulven skal overleve må vi samarbeide med våre naboer.

Hvis vi får en felles ulvesone med Sverige har vi tatt et skritt i rett retning. Hvis vi derimot fortsetter i denne retningen vil ulven gå en mørk fremtid i møte.

Hvis regjeringen skal øke ulvebestanden i Norge burde de kanskje tenke på at ulven skal overleve.

Mer fra den evigvarende ulvedabetten:

Sjekk Si ;D-podkasten!

Vi går gjennom ungdomstiden i tidslinje!

Og det på knappe 20 minutter!

Mensen

Første sædutløsning

Stemmeskifte

«Hate mamma»-perioden

Kroppshår

Skjegg/pusehår

Høyde

Større pupper/hofter

Sexdebut

Alkoholdebut

Hjelp! Hva skal jeg gjøre med livet mitt?

Hør med ett klikk her:

Slik blir du abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her