Renate (21) anbefaler: Brooklyn nine nine, Haim og Carrie Fisher

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I den nye spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Renate Leth-Olsen (21) fra Oslo.

TV-serie å binge:

Brooklyn nine nine er den morsomste serien jeg har sett på år og dag. Jeg genuint ler så jeg griner selv tredje gang jeg ser episodene.

Serien handler om en litt dysfunksjonell politistasjon og deres nye kaptein. Alle på stasjonen er så merkelige på sine egne måter og skaper nok av komisk tøv, og man blir glad i alle som en.

Her er det sarkasme, ordspill, slapstick og rett og slett humor for enhver.

Musikk å lytte til:

Haim er et band bestående av tre søstre som snart slipper sitt etterlengtede andre album.

Alana, Este og Danielle lager musikk med mye gitar og trommer, og den mystiske ingrediensen som bare er kul.

De har allerede sluppet to singler fra det nye albumet Something to tell you, og de fortsetter i god stil fra deres debutalbum, som jeg for øvrig har hatt på repeat i tre år.

Ting å lese:

Alt Carrie Fisher noensinne skrev, kanskje særlig memoarene Wishful Drinking og Shockaholic, som begge er samlinger av historier om livet hennes – og for et liv hun hadde!

Kjent som prinsesse Leia fra Star Wars og datter av Debbie Reynolds, ble hun kastet ut i en kjendistilværelse hun aldri syntes noe om.

Dette, i sammenheng med en bipolar lidelse og forkjærlighet for rusmidler, ga grobunn for litt av et liv.

Man kan lett tenke seg at dette kan bli tragisk lesning, men med Fishers selvironi og skarpe penn, er det mest av alt veldig morsomt.

