I helgen sa pressesjef for Russens hovedstyre, Aslak Jølstad, til VG at fraværsgrensen skaper problemer for russen, og at mange velger å komme i beruset tilstand på skolen for ikke å få fravær.

Politikere, foreldre, skribenter og ungdommer reagerer sterkt på utsagnene. Det har de all grunn til å gjøre.

Da jeg leste dette, måtte jeg nesten le.

Kultur for å droppe skolen?

Det er et tåpelig utsagn og ren klagekultur. Jeg lurer på mye, men mest av alt dette: Hva hadde dere gjort om fraværsgrensen ikke fantes?

Hadde det da vært en kultur for å droppe skolegangen så lenge man var russ?

Hvis dette hadde vært tilfelle, er jeg svært spent på hva deres fremtidige arbeidsgivere vil si til dere. Det finnes ikke mye fremtid om man skal ha slike holdninger.

Representerer ikke hele russen

Det er synd at det er Russens hovedstyre som fronter dette, når det hovedstyret bare består av representanter fra Oslo og Akershus, som om de var representanter for hele russen.

Dette er ikke russens holdninger landet over, og sikkert ikke Oslos heller

De fleste jeg har snakket med, sier at fraværsgrensen hjelper dem opp fra sengen. Den gjør at de stopper en time eller to tidligere med drikkingen.

«Problemet» Jølstad tar opp, er ikke noe vi har sett ellers i området rundt Sandnes og Stavanger, men Jølstad opplyser også om at det gjelder Oslo og Akershus i hovedsak.

Ta konsekvensene. Ikke skyld på andre ting.

Jeg blir direkte flau på vegne av enkelte medruss som mener at det er fraværsgrensens skyld at de må møte drita på skolen.

Hvis noen ikke klarer å beherske eget inntak av alkohol, så får man stå for det og ta konsekvensene. Ikke skylde på andre ting som Russens hovedstyre velger å gjøre.

Det irriterer meg stort at enkeltelever skal uttale seg om slike idiotiske ting som setter alle oss andre i et elendig lys.

Her blir alle skjært over én kam, og vi blir alle assosiert med dette tullete utsagnet.

