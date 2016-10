Rystende behandling av medlemmer i Mannegruppa Ottar | Julian Asperheim

Facebook-gruppen Mannegruppa Ottar var det store temaet som preget nettet tirsdag.

Det var mange uttalelser på Facebook. De var omtalt i flere blogger og nettaviser. Det var mange fantastiske og gode argumenter.

Flere saker førte godt med seg i form av at administrator i gruppen strammet inn reglene, ansatte flere administratorer og samlet inn nesten 200 000 til Barnekreftforeningen.

Men kanskje viktigst av alt, det skapte blest rundt det å henge ut folk på nett. Noe ikke alle forstår alvoret ved, og nettopp derfor er det viktig at slike saker tas opp.

Rystende og dømmende

Det jeg virkelig reagerte på var at en blogger hadde lagt ut et usensurert bilde av noen gruppemedlemmer som deler grisevitser med hverandre. Det er her det blir skummelt.

Når en gjengir vitser ute av kontekst, blir det nesten alltid dårlig stemning, men mange delte likevel blogginnlegget hvor disse mennene hadde fullt navn og profilbilde synlig.

Jeg tenker at om du ikke liker drøye vitser, så ser du ikke på Jimmy Carr, Anthony Jeselnik eller Amy Schumer

Om min kamerat som er småbarnsfar sier til meg: «Hei Julian, sjekk ut Jimmy Carr sitt show på Netflix. Det var kjempemorsomt!»

Er det da riktig av meg å legge ut et bilde av ham med fullt navn og anklage ham for å mene at den beste form for abort er å dytte en kvinne ned trappen?

Det er rystende å påstå at han ikke er skikket til å ta vare på sine barn bare fordi han gjengir en skitten vits fra skolegården.

Denne bloggeren har tatt en håndfull grove vitser fra gruppen og bestemt at dette er personlige meninger hos samtlige medlemmer av gruppen.

Tilpasser humoren til publikummet

Jeg har til tider jobbet med komikere, og vet at en vits sies for å skape reaksjoner, og er som oftest ikke en gjenspeiling av personens syn.

Og jeg skal ikke forsvare Mannegruppa Ottar, men jeg tenker at om du ikke liker drøye vitser, så ser du ikke på Jimmy Carr, Anthony Jeselnik eller Amy Schumer.

Vitsene sier meg ingen ting om hvordan disse mennene er som personer eller som fedre

På samme måte som komikerne forteller vitser til et publikum med lik humor, har nok posterne av disse vitsene delt dem i god tro med folk som har lik humor.

Det må også tas i betraktning at flere kan ha blitt lagt til og vært medlem uvitende om hva som ble diskutert i kommentarfeltene.

Ville skaffet litt mer bevis enn en grisevits

Saken til Ingrid Jackson, som ble grovt hetset i gruppen, er viktig, og vi må vise at slik trakassering ikke tolereres, men spør deg selv: Har jeg slettet mine venner på Facebook fordi de ble lagt til i gruppen uvitende av andre venner?

Eller verre: Har jeg fremstilt barnefedre som voldelige pedofile fordi en blogger ikke likte vitsene?

Jeg skjønner godt at folk reagerer på vitsene. Det gjorde jeg óg.

Jeg synes de var barnslige og dårlige, men jeg delte likevel ikke blogginnlegget på Facebook.

Vitsene sier meg ingen ting om hvordan disse mennene er som personer eller som fedre.

Er det da riktig av meg å henge dem ut som voldelige pedofile foran mine over 1300 venner på Facebook? Nei, før jeg gjorde noe så drastisk ville jeg skaffet litt mer bevis enn bare en gammel grisevits.

