Seksualundervisning er mer enn å tre et kondom på en banan | Silje Brekke Bakke

Norsk seksualundervisning har store mangler. Det lille jeg husker fra min egen undervisning, besto utelukkende av å tre et kondom på en banan og en småflau lærer som stammet frem noen setninger om heteroseksuelt samleie.

Nå, syv år senere, har lite forandret seg. Undervisningen er i hovedsak faktabasert og tar lite hensyn til menneskelige relasjoner og følelser som er naturlige i forbindelse med seksualitet, kropp og kjønn.

Det hjelper lite å vite hva klamydia er, dersom du ikke vet hvordan du skal forholde deg til din egen seksualitet.

Én av fem unge har hatt uønsket sex

Derfor er det ekstra oppsiktsvekkende at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ikke nevner seksualundervisning med ett eneste ord i sine respektive partiprogram for neste stortingsperiode.

Når vi vet at én av fem unge har hatt uønsket sex, år etter år leser om russevoldtekter og at porno i stor grad er hovedkilden til unges seksualkunnskap, har vi et stort problem.

Det burde Høyre og Frp anerkjenne.

Det er skuffende at to av Norges største partier ikke innser at seksualundervisning bør vies langt flere skoletimer enn det gjør i dag.

Seksualitet, kropp og kjønn er nemlig så mye mer enn å kunne tre på et kondom riktig.

Det er hvordan vi forholder oss til andres kropp, hvordan vi ser på ansvar og hvor vi setter grensen mellom ønsket og uønsket samleie.

Dette er spørsmål unge fortjener gode svar på

Det er hvordan vi forholder seg til at det finnes langt mer utenfor de heteroseksuelle rammene samfunnet har skapt for oss.

Unge fortjener svar

Arbeiderpartiet har i sitt partiprogram vedtatt at de vil: «Fornye og forbedre seksualundervisningen til også å omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensesetting, relasjoner og ansvar».

På denne måten kan vi forsikre at unge som identifiserer seg som LHBTI føler seg inkludert i den norske skolen.

Like viktig er det at seksualundervisningen tar for seg grensesetting og voldtekt – for hva er egentlig voldtekt, og hvor går grensen?

Dette er spørsmål unge fortjener gode svar på og som, ikke minst, kan virke forebyggende på den dystre voldtektsstatistikken.

Mener virkelig Høyre og Frp at seksualundervisning ikke er viktig nok til å inkludere i politikken?

