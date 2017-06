Selv Gud ber oss ta hensyn til klimaforandringer | Markus Malmin

Jeg hadde en eksamen i dag, eller nå er det vel allerede i går. I min eksamen presenterte jeg: I hvilken grad tar kristendommen og gammel samisk naturtro hensyn til naturen?

Det var en bra eksamen, den gikk godt.

Nå, ti timer etter, sitter jeg fortsatt våken her på rommet mitt, jeg er misfornøyd og trist.

Hva om hele kloden brenner?

I morgen er en ny skoledag, jeg bør sove, være klar til en ny dag i kamp på skolebenken, men jeg klarer ikke, klarer ikke sove i natt.

I 1937 skrev Arnulf Øverland et dikt som har satt sine spor hos meg: Du må ikke sove. Og jeg tror vi er i en lignende situasjon nå i dag, eller i natt.

Det er på tide at vi våkner opp og ser hva som skjer, før det er for sent. Øverland skriver: «Europa brenner!» Hva om hele kloden brenner?

Donald Trump fortalte nylig at han gir blanke i klima. Han tror kanskje ikke på klimaendringer.

En av hans tilhengere, som tror på Gud, skrev følgende kommentar under Facebook-videoen Det hvite hus delte av pressekonferansen hvor Trump annonserte at USA trekker seg ut av Parisavtalen:

«Anyone that thinks we as humans have ANY SAY in the weather my advice would be to open a Bible and get acquainted with God <3 He controls the weather, not us!».

Hvorfor er jeg oppgitt?

Du spør kanskje hvorfor jeg er så oppgitt? Jo da, nå skal du høre.

I eksamenen forsvarte jeg hvordan Gud i 1. Mos, 2:15 gir mennesket et forvalteransvar: «Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den».

Selv er jeg egentlig ikke religiøs av meg, men jeg vet at vi lever på en vakker klode.

Uansett om det er Gud, Allah, eller «the big bang» som har skapt denne blå og grønne, lille og vakre planeten vår, så er visstnok vi mennesker den høyest utviklede arten her, selv om våre handlinger ikke alltid viser det.

Akkurat fordi vi er så høyt utviklet, har vi jo et ansvar for kloden, for naturen.

Kanskje vi kan flytte ut i rommet om hundre år eller noe, men «du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!».

