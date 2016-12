Si ;D-juryen burde premiert tekster som ikke avskriver norske verdier som uviktige | Kristen Lindholm

1. desember ble vinnerne av Si; Ds konkurranse «Hva vil det si å være norsk», presentert. Men ingen av vinnertekstene forsøker å finne ut hva moderne norskhet kan være.

Ifølge Maja Sæternes, som kom på tredjeplass, er det typisk norsk å være god – på overflaten. For egentlig er nordmannen en egoistisk gjerrigknark.

Argumentene hun bruker baserer seg på at hun har moralsk rett. Men for alle argumentene hennes finnes det et motargument som kan påberope seg den samme moralske retten.

For eksempel kunne man også si at det hadde vært moralsk rett å forsvare sauebøndene og ikke ulvene.

Når hun ikke begrunner hvorfor moralen er på hennes side, kan hun heller ikke fremme moralsk-orienterte påstander.

Hvem skal bygge sykehus?

Morten Christensen (18) mente at nordmannen ikke lenger kan identifiseres ut ifra gamle idealer – og kapret dermed annenplassen. Men han sier ingenting om hva dette «nye» kunne være.

Arvid Järnbert (20) vant, men i stedet for å skrive om hva det vil si å være norsk, avskriver han Norge og nasjonalstaten som uviktig. Det er bedre bare å være «mennesker» og «verdensborgere».

Men hvem skal da bygge sykehus, skoler og universiteter? Hvem skal sørge for et fungerende rettssystem? Hvem skal sørge for politi og brannvesen? Hvordan skal samfunnets svake beskyttes?

Avskrive verdiene

Terje Tvedt lanserte nylig betegnelsen «kosmopolitisk narsissisme», for å beskrive oppfatningen om at alle mennesker egentlig har de samme verdimål som nordmenn. Denne tilsynelatende universalismen avskriver norske verdier som ikke-eksisterende og uviktige.

Det gjør også vinnerne av konkurransen hvert på sitt vis.

Si ;D mottok over hundre innlegg. Kunne ikke jury i stedet ha premiert tekster som drøftet for eksempel rettsstaten, likhet, tillit, frihet eller dyrevelferd som kulturelle trekk i Norge?

Les vinnerbidragene her:

Hør Aftenpodden Si ;D: Hvorfor må vi tilhøre en gruppe?

Hvorfor er vi mennesker så opptatt av å tilhøre grupper, som for eksempel gruppen nordmenn? Det skal psykolog Jørgen Flor forklare for oss.

Og tidligere i høst inviterte vi ungdom til skrivekonkurranse: Hva vil det si å være norsk? To av vinnerne kommer for å diskutere.