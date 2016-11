Skal du være homo, eller skal homostereotypien være deg? | Linn Uyi Austad Ihasee

Jeg blir utrolig lei meg når noen sier at de føler at de ikke kan være seg selv på grunn av noen andre. På mange måter synes jeg at det meste som er vondt i verden bunner i dette.

Jeg blir også veldig lei meg når noen skriver at de føler at de ikke kan være homofile, komme ut av skapet eller hva som helst, fordi de ikke føler seg hjemme i den «pakken».

Men det som gjør vondt verre er at de på en eller annen grotesk måte legger skylden for det over på de som faktisk har sprengt barrierene, som faktisk har satt hull på fosterposen og skreket seg ut i verden, fordi de ikke vil være noe annet enn seg selv.

Noen tror at det bare er én måte å være homofil på, men det er det jo ikke.

Jeg får vondt av André Bjugstad (20) som føler at han blir satt i bås og ikke kan være seg selv, og at han føler at hans legning kræsjer med det som skal være hans personlighet. Jeg kan ikke forestille meg hva som foregår av intriger og forvirring inni en kropp som har en slik sperre. Selvsagt skal han få uttrykke sin angst og frustrasjon, og andre skal få lov til å komme til og hjelpe.

Likevel gremmes jeg av at Jakob Semb Aasmundsen (20) føler at han må gå ut og unnskylde seg selv og alle andre som digger å danse til Britney Spears og nyte en episode komisk forstadsdrama. Her er det åpenbart et problem. Noe er kommet ut galt. For jeg er sikker på at Bjugstad ikke ville at mennesker som Jakob skulle føle noe ansvar eller skyld for det han går gjennom.

Vet noen hvor problemet ligger?

Er det virkelig Britney Spears-homsene sine skuldre dette hviler på, siden de er så utagerende og må hoppe høyest mens de skriker Kardashian-sitater? Er det medienes feil, som fremstiller stereotypen om homser som elsker lilla fjærboaer og musikaler? Eller ligger problemet et helt annet sted?

Kanskje ligger det et sted nederst i hjertet på alle som synes at de syngende krølltoppene gjør noe galt. Helt ærlig – om du ikke tør å være deg selv bare fordi noen andre gjør det, ligger problemet hos deg og ikke dem. Det er ufint på et helt nytt nivå å tillegge deg selv denne pretensiøse holdningen, som gir deg rett til å skulle legge dine egne problemer på andres skuldre.

Legningen din er ikke hele deg

Etter å ha funnet ut av dette, bør du stille dette spørsmålet til deg selv: Skal jeg være homo, eller skal homostereotypien være meg? Noen tror at det bare er én måte å være homofil på, men det er det jo ikke. Det er heller ikke bare én måte å være heterofil eller bifil eller panfil på.

Legningen din er en del av din identitet, men det er ikke hele deg. Jeg klarer fint å være hetero uten å like alt andre heterofile liker.

Jeg identifiserer meg ikke med Donald Trump eller Sylvi Listhaug bare fordi vi har samme legning.

Noen velger å la «homo» være sin identitet til det punktet at alle valg de gjør er påvirket av det, men det er bare ett av alternativene. Og det må være greit. Det er mulig å være homo uten å følge stereotypien.

Vi må alle bryte oss ut av fosterposen en eller annen gang i livet. For mange holder det med den første gangen, når de kommer skrikende ut i verden. Men de modigste gjør det kanskje tre, fire eller fem ganger før de virkelig kan vise verden hvem de er, og hvorfor det er greit.

Det hadde vært forferdelig og grotesk om noen skulle prøve å pakke deg inn igjen i den oppbrukte fosterposen.

Tror du «homo-stempelet» bidrar til å holde flere inne i skapet?