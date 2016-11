Skam-Noora har fått teaterrolle. Jeg er skuffet.

Tirsdag 1. November så overskriftene i blant annet Dagbladet, Adresseavisen, NRK- Trøndelag og VG slik ut: «Josefine Frida Pettersen fra Skam skal spille Samantha Fox», «Skam-Josefine blir Samantha Fox» og «Skam-skuespiller til teateret». Jeg ble rett og slett skuffet.

Det blir kjedelig hvis Trøndelag Teater blir det nye Folketeateret

Skuespilleren Josefine Frida Pettersen er rett og slett blitt tilbedt en rolle i vårens store musikal: «Robin Hood- Rai Rai i Sherwoodskogen» på Trøndelag Teater.

Mer kompetent enn Pettersen

Dette føler jeg blir helt feil, selv om jeg personlig er en stor fan av Pettersen i den rollen hun spiller i Skam. Så vidt jeg vet, har Pettersen ingen teatererfaring fra før av, noe mange har. Jeg vet at det finnes mange talentfulle mennesker der ute med mye erfaring og som jobber veldig hardt. Disse er muligens mer kompetente til den rollen som Pettersen har fått på teateret.

Reklamerer med kjendisnavn

Det kan virke som om Pettersen har fått rollen slik at teateret kan lokke til seg publikum, og spesielt den aldersgruppen som ikke er så mye på teateret: Ungdom. Trøndelag Teater har et bredt repertoar, et veldig talentfullt ensemble, og det leverer stykker av høy kvalitet.

Å ha med en kjendis på vårens store musikal virker som kommersiell virksomhet. Det blir kjedelig hvis Trøndelag Teater blir det nye Folketeateret, der man reklamerer mer for kjendisnavnene som er med i et stykke, enn man reklamerer for selve innholdet i det stykket.

