Skoleåret er tettpakket. Likevel er det fri de siste 30 dagene. | Markus Rognan Bjørneklett

Jeg skal prøve å være saklig, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det er ingen enkel oppgave, å finne en løsning hvor vi faktisk bruker de 190 dagene et skoleår består av.

Så er det heller ingen som har sagt at det å drive skolepolitikk er noen enkel oppgave.

Men det er din oppgave.

Og da er det også din oppgave å fremme gode løsninger på vanskelige problemer sammen med Stortinget. Her er et vanskelig problem.

Hvert år blir vi møtt med den samme påminnelsen om at året er lite og pensum er stort. Uavhengig av fag.

Det er med andre ord ingen tid å miste.

Jeg anså meg selv som ferdig

Det er et kappløp med klokken. Siste kapittel svelges på styrten rett før eksamen. Samtidig blir de siste fire ukene brukt til å se film. Det virker som om skolen går i dvale fra midten av mai og frem til sommerferien.

Etter tentamener som ofte avholdes i slutten av april til starten av mai, er karakterer bestemt.

Deretter er det skriftlig eksamen, hvor de som kommer opp i praksis har fri etter avlevert oppgave. De som kommer opp i muntlig ligger allerede i dyp søvn mens de venter på å bli trukket ut.

Jeg leverte eksamen i tysk 22. mai. Da var alle karakterer bestemt, og jeg anså meg selv som ferdig på skolen. At jeg da skulle ha i overkant av 30 dager til med skole, gjorde meg både undrende og irritert.

Gi meg ferie, eller gi meg et fag til

Hvordan kan elever sendes gjennom et skoleår så tettpakket, samtidig som 30 dager kastes ut av vinduet?

Jeg påstår på ingen måte dette er noen «quick fix», Torbjørn Røe Isaksen. Men jeg føler at det er på sin plass å snakke om at det samme korte skoleåret som møter oss i august, tar ferie 30 dager før elevene det er ment for.

Enten gir du meg ferie, eller så gir du meg ett fag til. For dagens system er et system som ikke fungerer. Det må fikses.