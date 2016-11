Skolekantinene trenger et bedre mattilbud

Mange elever ønsker et bedre utvalg av kantinemat og et system hvor de selv bestemmer hva de kan spise. Når vi i dag skal ha mat i midttimen, er det ganske kaotisk og hektisk. Folk sprinter til Kiwi hver dag for å kjøpe en Litago eller en pizzabolle. Noen bruker mye av ukelønnen sin på å kjøpe mat på Kiwi. Grunner til dette? Enten er elever for late til å smøre sin egen matpakke, eller så er de rett og slett ikke fornøyd med utvalget av kantinemat.

Pengene bør prioriteres på mat

Personlig tror jeg mest på alternativ b, og jeg skjønner godt hvorfor. Når man for tilbud om pestopasta uten smak tre ganger i uka, burde alle skjønne at folk blir lei.

Elever burde få mat de både liker og tåler i kantina hver eneste dag

I stedet for at skolen skal bruke penger på unødvendig naturfagsutstyr og unødvendige høyttalere med mikrofoner i gangene, burde pengene heller gå til det som holder elevene gående hele dagen: Mat. Elever burde få mat de både liker og tåler, i kantina hver eneste dag.

Invester i flinke kokker

Kostholdsvanene til dagens ungdom er ikke helt på topp. Selv om færre kjøper cola og boller, og flere kjøper smoothie og sushi, tror jeg de fleste ungdommer har en liten vei igjen før de kan si de har et sunt kosthold. Hvis skolen investerer i flinke kokker og fine spiselokaler, tror jeg mange blir fornøyde.

Jeg tror at det er såpass mange som har lyst til å få dette prosjektet gjennomført, at jeg tror noen til og med vil prøve å samle inn penger til det.

Maten holdt meg gående hele dagen

I 7. klasse bodde jeg et år i England, og da fikk vi varm skolemat hver dag. Alle fikk det de ville ha, inkludert de med ulike allergier. Hver dag var det alltid en rett med kjøtt, en rett for vegetarianer, pasta og potet, to forskjellige typer grønnsaker, en type suppe og et utvalg av ulike sandwicher.

Skoledagene varte fra 08.30 til 16.00, men med et så godt måltid kunne det holde meg gående hele dagen, hvis ikke enda lenger.

Selvfølgelig vil det ta mange år før flertallet av norske skoler ville være i nærheten av et slikt tilbud, og det kan ta lenger tid hvis du regner med at det er noen som vil være imot dette forslaget.

Men selv om det vil ta lang tid og koste en del penger, vil den neste generasjonen kunne vokse opp med gode forhold på skolen og med gode muligheter til å lære.

Hvor vidt skolekantinene skal ha varm mat eller ikke har vært oppe til debatt i flere år

