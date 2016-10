Skolen er et sted for bøker - ikke våpen. Derfor skal jeg jobbe på Operasjon Dagsverk i år.

Samtidig som temperaturen synker og bladene gulner, kommer det en ny sjanse til å engasjere seg. Operasjon dagsverk (OD) er i gang. Både internasjonal uke og OD-dagen står for tur.

Snart fylles skolens vegger av temaplakater.

Se det for dere: Dere er elever ved en skole i Colombia. På pultene ligger det ikke skolebøker, men våpen. Læreren deres er drept, og plassen bak kateteret er tatt av en offiser.

Offiseren forteller om krigføring. Dere er tvangsrekruttert inn i militæret.

Lærested - ikke rekrutteringssted

I dag er det til sammen mellom 5 000 og 14 000 barnesoldater i Colombia, og 42 000 ungdommer mellom 14 og 28 år har mottatt trusler fordi de kjemper for sine rettigheter. Dette er realiteten, og den må forandres.

Det skjønner norske elever. Derfor skal 100 000 av dem i år, som i de 52 siste årene, jobbe inn penger til årets temaland.

Privat



Ved hjelp av OD og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) skal pengene brukes til å gjøre colombianske skoler tryggere.

Colombiansk ungdom skal også få kunnskap om sine rettigheter, samt demokrati, ledelse og politisk påvirkning.

Unge colombianere skal oppleve at skolen er et sted for å lære og ikke for å drive med militær rekruttering!

Bruk muligheten

I Norge er utdanning en selvfølge, og slik bør det også være i Colombia. Derfor velger jeg å jobbe på OD-dagen i år.

Jeg tar det valget på bakgrunn av min kunnskap rundt situasjonen i Colombia. Jeg gjør det i solidaritet.

Jeg håper at dere alle velger å jobbe på OD-dagen 3. november. Pengene dere tjener inn vil gjøre livet til unge colombianere tryggere.

Dette er en sjanse til å være med på å gjøre verden bedre. Benytt dere av denne muligheten!

Hva er en god lærer? Hør Aftenpodden Si; Ds podkast.

Espen Ween er faglærer i medier og samfunnsfag på Rosenvilde videregående skole i Bærum. Han ser blant annet på Paradise Hotel for å holde følge med elevene.

Katja Saanum går i tredjeklasse på Elvebakken videregående og deler sine tanker.

Hør med ett klikk her:

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her