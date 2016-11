Skoler skal ikke drive butikk | Tobias Drevland Lund

Hvorfor er det sånn at noen kan tjene penger på at du skal gå på skolen? Det norske skoleverket har nemlig blitt et fristed der eierne av kommersielle skoler kan tjene seg rike på offentlige midler.

Ulovlig profitt

Jeg vil at dine og mine skattepenger skal gå til best mulig læring for elevene i skolen. Av det offentlige budsjettet, går millioner av skattekroner til skole- og utdanningssektoren. Flere hundre av disse går til statsstøtte av privatskoler. Da er det trist at kontrollen med bruken av disse pengene er så dårlig.

Penger som er ment til skoledrift skal gå til det, og ikke til privat profitt

Skrekkeksempelet på manglende tilsyn er Westerdals og eierne Peder og Nicolai Løvenskiold, som klarte å hente ut 100 millioner kroner fra sine statsstøttede skoler. Men problemet er ikke begrenset til Westerdals. Kommersielle videregående privatskoler som Akademiet har også tatt ut ulovlig profitt.

Ingen form for alternativ pedagogikk

Et av de viktigste argumentene for å tillate privatskoler, er at de tilbyr en alternativ pedagogikk. Men i motsetning til Montessori og Steinerskolene, tilbyr ikke kommersielle aktører som Akademiet, Sonans og Noroff noen form for alternativ pedagogikk.

Det de derimot tilbyr er å gjøre norsk ungdoms utdanning til butikk. Akademiet-kjeden ble pålagt av Utdanningsdirektoratet å betale tilbake 12,6 millioner kroner som eierne hadde tatt ut i ulovlig profitt.

Offentlige skoler legge ned

Et annet problem er når offentlige videregående skoler må stenge dørene fordi de kommersielle aktørene skviser dem ut. Konsekvensen av den nye skolestrukturen som nylig ble vedtatt i Hordaland, var at flere av de offentlige videregående skolene ble lagt ned til fordel for de private. Dette er fordi politikerne ikke kan vedta å legge ned kommersielle privatskoler, og derfor heller må legge ned offentlige.

Støtte som undergraver

Alle som har gått på offentlig skole vet at selv om skolen er bra, er det mye som kunne vært bedre. Derfor blir jeg forbanna av å tenke på at millioner av kroner ender opp i lommene på profittmotiverte eiere istedenfor å brukes på en bedre offentlig skole.

Likevel fortsetter politikerne med å støtte opp under den stadige veksten i kommersielle skoler.

Den støtten er med på å undergrave den offentlige skolen og den er med på å hindre sårt tiltrengte forbedringer.

Rød Ungdom vil bruke de store pengene på de store oppgavene. Derfor vil vi heller at penger som er ment til skoledrift, skal gå til nettopp det og ikke til privat profitt.

