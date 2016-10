Skrik og hyl så mye du vil. Jeg har tatt intimkirurgi og er kjempefornøyd.

Året er 2016. Vi leser stadig nye leserinnlegg både på nett og i aviser der kvinner og jenter skal skjemmes for sine valg. Nei, jeg snakker ikke om hvem de velger å sove med eller hva slags klær de har på seg. Jeg snakker om plastisk kirurgi.

Vi er alle likestilte og har alle rett til å bestemme over egen kropp. Jeg trodde i hvert fall det var allmennkunnskap.

Men nei, fortsatt er det stigma rundt plastisk kirurgi og hvorfor man velger å få utført dette. Mange mener piercinger og tatoveringer er helt ok, men man skal ikke frivillig få forandre på noe annet. Det er visst fullstendig galskap.

Selv har jeg tatt det som sikkert er det mest kontroversielle inngrepet man snakker om i disse dager, nemlig intimkirurgi.

Fint om du er fornøyd

For nå har det seg slik at man behøver ikke å ha sett porno, hatt sex eller være interessert i å date for likevel å være ukomfortabel med det der nede.

Jeg hører folk hyle: «Det er helt normalt – ingen grunn til å forandre noe der.»

Jo, takk for ditt veldig viktige innspill. Jeg er kjempeglad for at du er helt strålende fornøyde med ditt underliv, men det var ikke jeg.

Da jeg trakk ned trusen, så det ut som jeg hadde baller

Da jeg trakk ned trusen, så det ut som jeg hadde baller. Ikke bare var disse plagsomt lange og elastiske, men de var også vanskelig å holde rene. Hår viklet seg rundt og lugget. Stramme klær ga meg en flott liten og synlig hump der nede.

Din kropp og ditt liv

En operasjon senere var dette løst. Jeg lå tre dager hjemme på sofaen før jeg var tilbake i hverdagen. Jeg er kjempefornøyd med kirurgen og resultatet, og jeg kan garantere at jeg ikke hadde vært komfortabel med stramme klær eller hatt et komfortabelt og godt forhold til mine nedre regioner om jeg ikke tok inngrepet.

Det er ikke galt i å forandre på underlivet hvis du vil

Skrik og hyl over hvor galt og feil bruk av personlige ressurser du synes det var. Det gir jeg blaffen i. Du kommer ikke til å se den.

Men jeg håper du som kanskje lurte på hvorfor man gjør det fikk noen svar.

Til sist til deg som selv har tatt operasjonen eller vil ta den. Det er ikke galt i å forandre på underlivet hvis du vil. Det er din kropp og ditt liv. Ignorer dem som hyler at det er galt.

