Sleivkommentarer om psykisk helse er et angrep på oss som sliter | Adrian Tveito Ingebrigtsen (19)

Jeg ser ofte personer som forteller om sine psykiske problemer. De kan være grunnet mobbing, depresjon, ensomhet og mye annet. Uansett hva som er problemet er det folk i kommentarfeltet som garantert vet mer. De forstår ikke hva det vil si å ha psykiske problemer, fordi de ikke har, og kanskje aldri har hatt, den typen problemer selv. De klarer ikke å sette seg inn i problemene til en person, og klandrer personen eller personens hjelpemidler for problemene.

Disse kommentarene har jeg sett for ofte: «Du må bare prøve å være mer sosial». «Du vil ikke klare deg i den virkelige verden» eller «Herregud, og disse menneskene skal styre vår fremtid». Dette innlegget er rettet mot deg som skriver slike kommentarer.

Disse personene er sårbare

Dere hjelper ikke. Dere klarer ikke å sette dere inn i hva det vil si ha psykiske problemer, eller hva disse personene går igjennom. «Rådene» deres skader personen mer enn noe annet.

Disse personene er sårbare, de har akkurat innrømmet sine problemer og prøvd å finne en forklaring på hvorfor det er sånn. De har prøvd å få samfunnet til å bli oppmerksomt på hva som skaper slike problemer. Og reaksjonen de får tilbake i kommentarfeltet klandrer dem selv.

Privat

Det føles som et angrep på oss

Kanskje dere ikke mener å skade personen. Kanskje dere tror det dere sier er fornuftig. Men tro meg, dere hjelper ikke.

Jeg vet selv hvordan det er å ha psykiske problemer, og slike kommentarer påvirker meg også. Det føles som et angrep på oss, og skaper følelsen av å være mindreverdig, at vi ikke klarer å løse våre egne problemer, og den eneste personen som er skyld i problemet er oss selv. Vi føler oss skyldige i problemet og fordi vi nevnte det som et problem.

Jeg vet selv hvordan det er å ha psykiske problemer, og slike kommentarer påvirker meg også

Neste gang du leser et slikt innlegg, prøv å sette deg inn i hvordan personen har det og hva personen går igjennom. Prøv å forstå hvorfor personen har skrevet innlegget. Klarer du ikke det, vær så snill å la være å kommentere.

Jeg skal selvsagt ikke nekte deg, men tenk i hvert fall på at det du skriver påvirker.

For å innrømme slike problemer er vanskelig, og det gjøres i håp om at samfunnet skal bli bedre og forhindre at andre skal få de samme problemene.

Mer om temaet?

Hør på Aftenpodden Si ;D!

Line (22) slet med panikkangst. Slik ble hun bedre

For to år siden opplevde hun panikkangstanfall for første gang. Hun var sikker på at hun skulle dø.

Siden fulgte en lang periode med det hun beskriver som «et rent helvete».

Hør episoden her!