Slik tok elevrådet over Elvebakken vgs en hel uke | Amanda Hylland Spjeldnæs

Mens elevråd ofte har som viktigste oppgaver å skaffe penger til ødelagte vannautomater og arrangere fotballturneringer, har elevrådet på Elvebakken videregående skole i Oslo ambisjoner om noe større og viktigere.

Forrige uke gjennomførte vi noe utenom det vanlige for elevråd på videregående skoler.

Odin Besseby (15) vil ha mer makt til elevrådet: Slik unngår vi skolerevolusjon.

Det startet da vi spurte rektor om vi kunne få et par midttimer til foredrag om flyktningkrisen, og rektor svarte at vi kunne få en hel uke.

Vi trenger flinke elever

Temauken fikk navnet «Integrering i praksis: Hvordan kan elvebakkenelever gjøre en forskjell?»

Elevrådet ved Elvebakken vgs

Målet var å gi elevene på skolen økt engasjement og kunnskap om integreringssituasjonen i Norge i dag.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Elevene på Elvebakken har svært høy faglig kompetanse, og elevrådet ville bidra til at denne kompetansen ikke går til spille i samfunnsdebatten.

Vi trenger flinke elever som ser lenger enn til neste karakterkort, men mot en bedre fremtid for flere.

600 elever

Å ta undervisningen i egne hender gjør at rykende ferske nyhetssaker kommer på dagsordenen i klasserommet.

Skolens ledelse ga elevrådet frie tøyler, og vi har jobbet med temauken siden tidlig på høsten i fjor.

Fra 6. til 9. juni ble all undervisning satt til side for at de 600 elevene som ikke jobbet med eksamen, skulle gjennomføre vårt opplegg. Opplegget var lagt opp slik at elevene måtte ta et standpunkt i flyktning- og integreringsdebatten.

I en av aktivitetene måtte man til og med begrunne hvorfor hvis man svarte «vet ikke» på integreringsdilemmaer.

Elevrådets rolle kan utvides

Elvebakkens elevråd håper ikke bare at flere av våre elever utvikler seg til å kunne og ønske å ta stilling til samfunnspolitiske spørsmål, men også å inspirere andre elevråd til å dra i gang lignende prosjekter.

Elevrådets rolle kan utvides, og undervisning på skolen bør til en viss grad være både av og for elever.

Elevrådet ved Majorstuen Skole til byrådet: Ikke la leiligheter ta solen vår.

Elevråd kan gjøre en forskjell på lik linje med humanitære organisasjoner.

Språkkafeen var viktigst

Den viktigste programposten under temauken var kanskje språkkafeen i kantinen.

Initiativet til elevrådet vil øke integreringen

Der ble rundt 180 elvebakkenelever og 150 elever fra minoritetsspråklig opplæring på Kuben videregående skole kjent ved å øve på norsk.

Elever som er lite i kontakt med norske ungdommer, fikk venner fra Elvebakken.

Både Kuben og elevrådet på Elvebakken er allerede i gang med å tenke på mulige samarbeider neste skoleår.

Elevrådet ved Elvebakken vgs

Dette er et konkret eksempel på at initiativet til elevrådet vil øke integreringen for andre elever og bidra med noe viktig.

Forhåpentligvis bare starten

Jeg gleder meg til å se hvordan elevrådets rolle og ideene som ble til under temauken, vokser i fremtiden.

Forhåpentligvis vil temauken på Elvebakken bli til inspirasjon for andre elevråd og starten på en lang rekke lignende prosjekter.

Lar du deg engasjere i saker om skolen? Her er flere innlegg du kan lese: