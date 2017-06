Slik vil ungdommen få de unge inn på boligmarkedet i Oslo

«Kutt i eplehagene i Oslo». Det mener Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) er løsningen for å få bygget flere boliger i byen og for at unge skal komme seg inn på boligmarkedet.

Ifølge SSB steg nemlig prisindeksen for brukte boliger i Oslo (med Bærum) med 21 prosent fra første kvartal 2016 til første kvartal 2017.

Ungdomsrådet kaller striden om fortetting og blokkbebyggelse i villastrøk en generasjonskonflikt.

Hva mener ungdomspartiene?

– Eiendomsretten er nærmest ukrenkelig

Andreas Brännström (23), Fylkesformann Oslo FpU

– Hva er det største problemet med dagens boligmarked i Oslo?

– Problemet er at det bygges for få boliger uten at byrådet setter inn tiltak som virker.

Det er ingen menneskerett å bo i Oslo, men byrådet må legge til rette for bygging av langt flere boliger.

Da må man innse at flere tomter må reguleres til boligformål. I dagens boligmarked er ungdom sjanseløs.

– Hvordan kan vi løse dette problemet? Og hvem sitt ansvar er det?

– Raymond Johansen og byrådet har ansvaret. For FpU er det viktig at byrådet tenker på morgendagen ved å legge til rette for bygging av flere boliger, noe byrådet ikke gjør.

Vi vil bygge litt høyere og litt tettere i områder med bebyggelse, særlig i sentrum. Kommende generasjoner skal få muligheten til å eie sitt eget hjem i Oslo.

Regjeringen har innført tiltak som har redusert kostnadene og boligprisene, men prisene er fortsatt skyhøye.

– Bør vi «kutte» i eplehagene? Altså, bør vi øke fortettingen? Og hvordan?

– Oslo FpU vil ikke legge seg opp i hva folk gjør med hagene sine. I vårt parti er eiendomsretten nærmest ukrenkelig.

Vi må ta vare på det mangfoldet av områder vi har i Oslo samtidig som vi bygger flere boliger

Dersom en enkeltperson ønsker å dele tomten for å bygge enda et hus, så bør det tillates. Vi er imidlertid uenig i at det skal bygges digre blokker i grønne områder slik byrådet legger opp til.

Vi må ta vare på det mangfoldet av områder vi har i Oslo samtidig som vi bygger flere boliger.

– Må bygge trivelig, ikke bare mest mulig

Anna Dåsnes (18), leder Oslo Unge Venstre

– Hva er det største problemet med dagens boligmarked i Oslo?

– Boligprisene i Oslo er veldig høye. Når det i tillegg er mange som har lyst til å bo sentralt, er det ikke alle som har muligheten til å kjøpe egen bolig. Det er et problem.

Det vi bygger i dag, skal stå i mange tiår fremover, og da må vi bygge boliger som gir en trivelig by å bo i, ikke bare bygge mest mulig.

– Hvordan kan vi løse dette problemet? Og hvem sitt ansvar er det?

– Skattesystemet vårt gjør at bolig er noe av det mest attraktive å investere i. Det er med på å gi høye boligpriser, og det er de som står utenfor boligmarkedet som må betale regningen.

Det kan ikke være sånn at kun ungdom med rike foreldre skal kunne kjøpe egen bolig, og Unge Venstre ønsker et mer rettferdig skattesystem som gjør at folk heller vil investere pengene sine i for eksempel arbeidsplasser og små bedrifter.

Skattesystemet vårt gjør at bolig er noe av det mest attraktive å investere i

I tillegg må vi bygge ut rundt kollektivknutepunkt og i gamle industriområder. Politikerne må sette krav til at boligene som bygges har nok lys, luft og grøntområder. Da får vi både billigere og bedre boliger.

– Bør vi «kutte» i eplehagene? Altså, bør vi øke fortettingen? Og hvordan?

– Det er ingen tvil om at det må bygges flere boliger i Oslo, og det er mulig å fortette i enkelte småhusområder på en god og skånsom måte.

Vi må også bygge mer rundt kollektivknutepunkt som Majorstuen, Helsfyr og Skøyen, og i gamle industriområder.

For oss er det både viktig at ungdom skal komme inn i boligmarkedet, og at vi skal bygge boliger med gode standarder som gir en fin og hyggelig by å bo i.

– Upopulære avgjørelser må til

Agnes Nærland Viljugrein (20), leder AUF i Oslo

– Hva er det største problemet med dagens boligmarked i Oslo?

– Det er for dyrt å bo i Oslo, og det er for store forskjeller. Det kommer av at vi i 18 år har vært styrt av et byråd i Oslo med Høyre, Venstre og KrF med Frp som støtteparti, som ikke har tatt ansvar for boligpolitikken, og som har økt forskjellene i Oslo.

Boligpolitikken i dag er de aller rikeste som vinner på, og de største taperne er ungdom.

– Hvordan kan vi løse dette problemet? Og hvem sitt ansvar er det?

– Arbeiderparti-byrådet i Oslo må tenke helhetlig rundt boligpolitikken, fortsette byggingen av boliger og ikke la seg stoppe av et par misfornøyde fjes.

Det er upopulært å gjøre endringer i folks nabolag, men det må til hvis vi skal sikre en bedre fremtid sammen.

Det er politikernes ansvar å rydde opp i dagens boligmarked, og Arbeiderpartiet kan ikke overlate det til markedskreftene og gjøre slik som Høyre og Frp vil.

– Bør vi «kutte» i eplehagene? Altså, bør vi øke fortettingen? Og hvordan?

– Hver gang det er snakk om fortetting, tenker folk at vi skal bygge åtteetasjes blokker i villaområder. Det skal vi ikke.

Det er upopulært å gjøre endringer i folks nabolag, men det må til hvis vi skal sikre en bedre fremtid sammen

Vi er nødt til å fortette smart og hensiktsmessig rundt kollektivknutepunkt, men samtidig er vi nødt til å variere boligbyggingen vår så vi minsker forskjellene i Oslo.

Kanskje blir det et rekkehus et sted det var én villa, eller at vi legger til én etasje i høyden i sentrum.

Dessuten må vi sørge for grønne lunger i en så stor by som Oslo, selv om vi fortetter. Arbeiderparti-byrådet i Oslo må sørge for at vi er en by med plass til alle og der alle skal med. Sånn er det ikke i dag.

