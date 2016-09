Slutt aldri å være stolt! | Jonas Fagerberg

«Skulle vært i Orlando, ass». Det fikk jeg høre av en mann et par dager rett etter tragedien som rammet miljøet vårt. Jeg holdt nemlig hender med en annen gutt. Nå er jeg lei.

Altfor ofte hører jeg om personer som unngår situasjoner for ikke å virke «stereotypisk». Enten det er snakk om en handling, væremåte eller et simpelt klesplagg. Mye blir valgt bort for at personen ikke skal havne i en boks og bli dømt av andre deretter. De fleste jeg kjenner, gjør visse ting i hverdagen for å blande oss inn i massen og ikke stå ut som en skrikende stereotypi. Dette blir for dumt.

Privat

Vi må aldri slutte å være oss selv

«Stereotypier finnes av en grunn» er en påstand som provoserer meg sterkt. Det er som om en viss måte å oppføre seg på, eller et visst klesplagg kan brukes negativt mot vedkommende. Det hører ikke hjemme i 2016. Som åpent homofil har jeg heldigvis ikke møtt mye motstand, bortsett fra kommentaren jeg fikk tidligere i sommer. Det var ikke gøy.

De som er imot homofili bruker ofte stereotypier og overdrivelser for å umenneskeliggjøre medlemmene i miljøet vårt. Jeg mener på det sterkeste at vi aldri må slutte å være oss selv, og så må vi vise fingeren til dem som prøver å ødelegge for oss.

Mitt ønske: At stereotypier blir positivt

Det finnes utallige grupper med forskjellige stereotypier. «Stereotypisk blond» eller «stereotypisk ghetto» er to eksempler. Nesten alle minoriteter har flere stereotypier knyttet til seg. Mitt ønske er at alt sammen skal kobles til noe positivt i stedet. Derfor må vi starte med å være oss selv.

Vi må vise fingeren til de som prøver å ødelegge for oss.

Jeg oppfordrer de som føler seg truffet av å «være en stereotyp» til ikke å legge fra seg stereotypien hjemme. Ei den og vær stolt av det. Ikke la andre trekke deg ned på grunn av hvordan du oppfører deg, snakker eller kler deg. Vi står sammen.

Vi er i 2016. Det er på tide med en forandring.

Vil du lese lignende innlegg?

Har du hørt Aftenpodden Si ;D?

I denne episoden prøver vi å finne frem i jungelen av seksualitet.

Hør episoden her!