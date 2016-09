Smakløst å skreve over kjæresten uten lov

Her om dagen kom jeg over et Si ;D-innlegg som overrasket meg.

En 21 år gammel gutt spør enkelt og greit: Er det voldtekt om motparten fremstår som villig til å være med?

Dette blir så utdypet med at dette er en situasjon der den ene part tror at motparten vil ha sex, men ville ha stoppet dersom det ble uttrykt at vedkommende ikke ville.

Ganske enkelt

Kjære Martin, du skal ikke tro at noen vil ha sex med deg – du skal vite det! Vet du det ikke, så ikke ha sex med dem! Ferdig snakket!

Hvordan får du så vite dette? Vel, det hele er ganske enkelt. Du spør. Sier vedkommende ja, kjør på! Hvis vedkommende sier nei, stopp.

Har du ikke spurt så har du heller ikke gitt motparten mulighet til å samtykke.

Likevel tvinger gutten jenta ned mot penis for å suge

Hun følte seg tvunget

Du trekker frem et gammelt innlegg fra 2015, der en jente ble tvunget til oralsex av en gutt hun var i et forhold med.

Denne gutten visste ikke at dette var en voldtekt. Du lurer på om det er han som har ansvaret her. Jeg vil si at svaret er ja.

Kjæresteparet hadde ikke hatt sex med hverandre før, og hadde avtalt ikke å ha samleie den kvelden. Likevel tvinger gutten jenta ned mot penis for å suge, uten å spørre om hun vil.

Denne handlingen blir altså utført uten samtykke, og det er følgelig guttens ansvar. Han burde ha spurt jenta om hun hadde lyst til å ha oralsex, så hun ikke følte seg tvunget i frykt for å miste kjæresten sin.

Smakløst og uhøflig

Det er enkelt og greit et spørsmål om høflighet.

La oss snu litt på det. Si at jeg nettopp er blitt kjæreste med en yngre gutt uten seksuell erfaring. Jeg er veldig klar for å ha sex. Det er ikke han. For meg ville det vært en selvfølge å spørre før jeg begynte å foreta meg noe med denne gutten.

Spør nå for pokker den du har tenkt til å ha sex med, jente eller gutt, før du gjør det!

Jeg vet ikke med deg, men i tillegg til at det er tvang, er det faktisk ganske smakløst og uhøflig å skreve over ansiktet til den nye kjæresten din og bare forvente at han har lyst til å sleike deg. Og det gjelder selvfølgelig også andre veien.

Spør for pokker

Selv om vedkommende ikke tør annet enn å fortsette, fordi «det er sånn det skal være i et forhold», så betyr ikke det at det er greit!

Spør nå for pokker den du har tenkt til å ha sex med, jente eller gutt, før du gjør det! Det er faktisk ikke så vanskelig.

Så unngår du at motparten sitter igjen med skam, skyldfølelse, og alt annet som ufrivillig seksuell omgang fører med seg. Det er jo en ganske fin bonus.

