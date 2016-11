Sol (14): Jeg blir rørt av måten fansen tar imot Isak og Even på

Skam er blitt en veldig omtalt og populær nettserie for unge. I sesong tre møter vi de to homofile tenåringene Even og Isak. De ble sammen kort tid etter sesongstart, men akkurat nå er det uvisst hva som skjer.

Det jeg blir mest rørt av, er at jeg ikke har opplevd noen som har reagert negativt blant Skam-fans

Under forholdet deres ble det delt mange bilder om deres kjærlighet på gruppen «skam» på Facebook. Det jeg blir mest rørt av, er at jeg ikke har opplevd noen som har reagert negativt blant Skam-fans.

Ingen har skrevet noe støtende om Isak og Even fordi de er homofile. Alle respekterer dem, og synes de er søte sammen.

På starten var jeg helt overbevist om at noen skulle reagere på dette med avsky, siden det er to gutter som viser kjærlighet til hverandre.

Det skjedde heldigvis ikke. I sesong to fulgte vi kjæresteparet Noora og William. Alle elsket dem. De var grunnen til at seertallene til Skam var så høye.

Da det ble et nytt par i sesong tre, Isak og Even, var de et litt annerledes par. Det som overrasket meg, var at tankene til fansen om de to er og var like gode som da Noora og William var sammen. Det synes jeg er veldig bra!

