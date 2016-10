Som 14-åring tok jeg abort. Eller «utskrapning», som sykepleierne sa.

Kjære Sophie Elise. Jeg er en jente på 17 år, og jeg tok abort som 14-åring. På bloggen din har du skrevet at du også tok abort da du var 14. I motsetning til deg, gikk jeg gjennom en kirurgisk abort.

Som du og andre sikkert er klar over, innebærer det at jeg etter å ha vært hos samtale hos fastlegen min, sendes videre til gynekologisk poliklinikk. De fastslo hvor langt jeg var på vei.

I mitt tilfelle hadde det gått 11 uker. Deretter satt de opp en «operasjon», eller som sykepleierne kalte det så fint, «en utskrapning».

Du kan tenke deg å få det ordet slengt i trynet når du føler deg så ussel og skamfull.

Allerede dagen etter at jeg hadde vært hos gynekolog, ble jeg innkalt til selve inngrepet. Dette er noe av det verste jeg har vært med på.

Helsepersonellet sviktet

Tidligere trodde jeg oppriktig at jeg aldri kom til å utføre en abort. Jeg tok feil. Det er umulig å avgjøre på forhånd. Og det var mitt valg å ta aborten. Ingen andres.

Jeg fikk all støtte i verden av familien min og kjæresten min. De var der fra dag én, uansett hva beslutningen kom til å bli. Og denne kjærligheten gjorde alt så mye lettere å fordøye.

På sykehuset ble jeg både møtt med forakt og skam. Jeg følte meg rett og slett som en idiot. Her føler jeg helsepersonellet sviktet.

Som lege eller sykepleier skal man kunne være åpen og forståelsesfull, uansett alder.

Spesielt når det kommer til slike undersøkelser og avdelinger, som for mange er veldig ukomfortable å besøke fra før av. Blikk fra leger og sykepleiere, og spydige kommentarer som «alle er de blonde», er bare noe av det jeg følte var uakseptabelt.

Det var vondt å sitte ute på gangen sammen med andre gravide kvinner

Selv om jeg var sikker på beslutningen min, skal jeg innrømme at det var vondt å sitte ute på gangen sammen med andre gravide kvinner. Det føltes ut som jeg gjorde noe galt.

Det skal ikke være slik. Du skal ikke føle deg mindre verdt. Men i dagens samfunn er det dessverre slik. Fordommer er nøkkelordet.

Hender ikke «visse» typer

Hvem hadde trodd at jeg kom til å havne i en slik situasjon? Jeg er jo ikke den «type» jente, tvert imot. Jeg har toppkarakterer og går realfagslinjen.

Jeg burde jo være klar over hvilke konsekvenser som følger med det å ha sex. Men akkurat som deg, Sophie Elise, ble jeg møtt med skam på grunn av utseendet mitt og alderen min.

Utseendet eller alder påvirker ikke uplanlagte svangerskap kvinner opplever.

Dette er ikke noe som hender en viss «type» personer. Dette er noe som kan hende absolutt alle, uansett alder. Alle kvinner i Norge har rett til å ta abort om de ønsker det. Så si det!

Fortell andre om din personlige opplevelse! Bidra til et samfunn hvor abort ikke lenger skal være tabubelagt og skamfullt. For personer som blir ubekvemme av ordet, så skal jeg repetere meg selv: Abort, abort, abort, abort.

For personer som blir ubekvemme av ordet, så skal jeg repetere meg selv: Abort, abort, abort, abort

Kjære Sophie Elise, du er sterk som forteller. Du er en rollemodell som legger ikke skjul på opplevelsen. Takk for at du belyser temaet, til tross for all den negative oppmerksomheten du har fått i mediene på grunn av disse innleggene.

Du burde ikke angre på at du skrev ditt første innlegg om abort. Du av alle mennesker burde ta opp slike tabubelagte temaer. For alle oss som ikke blir hørt i et større perspektiv.

