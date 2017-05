Sterri burde vaske munnen sin med grønnsåpe | Vilde Bratland Hansen

«Et samfunn uten mennesker med Downs syndrom, er ikke et dårligere samfunn».

«De som har Downs syndrom vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det.»

Dette er to sitater fra et intervju med tidligere Dagbladet-kommentator, nå stipendiat ved UiO, Aksel Braanen Sterri i tidsskriftet Minerva i april, hvor han tar til orde for et sorteringssamfunn.

Sterris retorikk skaper debatt

Debatten rundt sorteringssamfunnet er på ingen måte ny. I 2012 ble det for eksempel uttrykt bekymring for at det aldri hadde blitt født så få barn med Downs syndrom.

Noe av det som har skapt voldsomme reaksjoner i denne debatten, er først og fremst Sterris retorikk. I flere intervjuer har han gjort et poeng ut av hvordan mennesker med Downs er en økonomisk belastning for samfunnet.

Overskygger budskapet

Han har også gjort et poeng ut av viktigheten med å skaffe så bra liv som overhodet mulig til verden.

Jeg mener bestemt at den største sjarmen ved å være menneske er livets uforutsigbarhet

Denne måten å snakke på overskygger Sterris hovedbudskap: Kvinners rett til å ta abort dersom de oppdager at fosteret har Downs syndrom og muligheten til å ta abort senere i svangerskapet.

Gjentagende nyttebetraktning

Det er ikke første gang den tidligere kommentatoren i Dagbladet lufter kontroversielle ideer på bakgrunn av filosofiske tankeeksperimenter.

I NRK-programmet Innafor tok Sterri til orde for at prestasjonsdop som Ritalin og Modafinil burde kunne kjøpes på Rema 1000 fordi bruken av slike midler kan være nyttig for samfunnet.

«Hvis vi kan gjøre bedre ting på kortere tid eller produsere på samme tid ved bruk av medikamenter, er det en kjempeløsning», uttalte han.

Det er de gjentagende nyttebetraktningene til Sterri som får meg til å reagere. Hvilket samfunn er det denne mannen ser for seg?

Livets uforutsigbarhet

Jeg mener bestemt at den største sjarmen ved å være menneske er livets uforutsigbarhet. Det er våre menneskelige mangler som til syvende og sist gjør oss avhengig av andre mennesker.

Dersom vi stadig skal trakte etter det som er raskere og bedre samtidig som vi skal sortere ut de menneskene som ikke passer inn i denne modellen, vil vi miste viktige aspekter ved det å være et menneske.

Hva er et godt liv?

For Sterri er et høyt kognitivt nivå definisjonen på et godt liv. For andre kan et godt liv innebære enn visshet om at man sprer glede til omgivelsene.

Vissheten om at mennesker trenger hverandre.

Det handler om menneskeverd

Mennesker med Downs syndrom besitter ofte en livsglede som smitter og skaper beundring hos de fleste. Og hva hadde vel livet vært uten mennesker som skaper glede og mening?

Det handler om menneskeverd.

Glemmer man det, kan man lese moralfilosofiske bidrag til man blir grønn i trynet uten å komme noe sted.

