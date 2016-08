Stopp Islamisering Av Norge besøkte nylig Furuset. Det kunne de ha spart seg for. | Nazima Ansari

Mitt navn er Nazima Ansari. Jeg er 20 år gammel og studerer medisin i utlandet.

Dette med støtte fra hele familien min, inkludert min far, som har svart skjegg og er både troende og praktiserende muslim.

Under en av appellene på Furuset som ble holdt av en av SIANs representanter, ble det sagt at hun gråter med muslimske kvinner som ikke bruker friheten de får her i Norge, men fortsetter med samme levemåte som i de muslimstyrte landene de kommer fra.

Dette etterlot meg og mange andre jenter med spørsmål og forvirring.

Hva er det jeg må gjøre for å ta i bruk friheten min, ifølge dere? Og hvis jeg må handle etter deres prinsipper, er jeg virkelig fri da?

Mitt eget valg

«NEI til burka», sto det på ett av skiltene deres. Jeg valgte selv å bære hijab som 17-åring.

Valget tok jeg etter at jeg fikk interesse for religion og satte meg inn i Islams lære. Det er ingen som tvang meg. Ikke min far, ikke min mor og heller ingen andre.

SIAN, dere prøver å lære meg at det ikke er greit å være annerledes

Jeg har i flere år drevet med både håndball og svømming. Jeg har deltatt på cuper utenfor Oslo. Vært på leirskole. Drevet med teater. Vært på tur til utlandet med klassen. Vært russ.

Jeg har hatt all friheten jeg har hatt behov for.

De som derimot har prøvd å rive fra meg friheten min, det er dere og mennesker med samme tankegang og verdier. Fordi dere vil fortelle meg hva jeg kan og ikke kan gå i. Hvilke verdier jeg som kvinne skal ha.

Dere prøver å lære meg at det ikke er greit å være annerledes.

Noen gråt

En av deres representanter sa under sin appell at hver gang han kommer til Furuset, får han bekreftelse på at påstandene til SIAN er riktige.

Litt ironisk, fordi jeg sto på den andre siden og ville ha dere vekk fra Furuset.

Jeg fant meg selv i å klemme en fremmed ung jente, som gråt av det hun hørte dere si. Så innså jeg det: Deres besøk bekrefter også det jeg alltid har trodd om Furuset.

Det er et sted som tillater deg å være den du ønsker å være. Jeg har bodd på Furuset i 19 år. Det er et vakkert sted, som alltid vil stå meg nært.

Under deres besøk på Furuset sto kvinner med hijab, jenter i shorts og singlet, afrikanere, folk med turban, mennesker med kors rundt halsen, etnisk norske, gamle og unge, gutter og jenter på samme side.

Her har vi forståelse for at mennesker er forskjellige og unike på hver sin måte.

Men til tross for det, har vi respekt, forståelse og kjærlighet for hverandre.

