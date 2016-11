Stopp, ikke scroll forbi. Det er på tide å bry seg. | Hanna Høegh

Fredag ettermiddag for noen uker siden gikk jeg og noen venner inn på T-banen etter skolen. Med en gang vi kom inn, la vi merke til en dame på gulvet. Hun var veldig tynn og ikke iført kjempefine klær.

Damen lå og vred seg og så ut til å ha pusteproblemer. Vi spurte om det gikk bra med henne og om det var noe vi kunne gjøre for henne. Hun svarte at hun hadde kramper i halsen, noe hun fikk hver eneste dag.

Ordene fikk hun så vidt ut av halsen. Vi spurte om vi skulle ringe ambulanse eller lege, men det insisterte hun på at vi ikke skulle gjøre.

Enn hvis det var deg

På t-baneturen og da vi sto og snakket med henne på holdeplassen, var det cirka 100 personer som gikk forbi. Ikke én eneste person av alle disse stoppet opp. Ikke én eneste person spurte om det gikk bra med henne. Ikke én eneste person viste noe som helst tegn om at den brydde seg.

Jeg føler skyldfølelse for alle de gangene jeg bare har gått forbi og ikke gjort noe

Tenk deg at det er du som sitter og har det helt forferdelig vondt, og det eneste du får se rundt deg, er folk som ikke bryr seg. Folk som bare går rett forbi. Hvordan hadde du følt deg?

Hvis du er en person som bare går forbi noen som har det vondt, uten å gjøre noe med det, så lurer jeg på en ting: hvorfor?

Det koster deg ingenting å stille et hjelpende spørsmål. Er du så sær at du tenker at du ikke trenger å bry deg om det, og at noen andre kan ta seg av det isteden?

Er det at du rett og slett ikke gidder å bruke ett eller to minutter av livet ditt til å vise litt omsorg?

Jeg håper at du vil gjøre noe neste gang du ser noen som er i smerte

Den lille, omtenksomme handlingen du gjør, kan gjøre at personen du hjelper, føler at den er mer verdt og at det er noen som faktisk vil vise litt omtenksomhet.

Gjør en forskjell

Mye av grunnen til at jeg skriver dette, er fordi jeg har skyldfølelse selv. Jeg har skyldfølelse for alle de gangene jeg bare har gått forbi og ikke gjort noe.

Det er derfor jeg håper at jeg har nådd ut til deg som sitter og leser dette i avisen eller på nettet.

Jeg håper at du vil gjøre noe neste gang du ser noen som har det vondt. Uansett hvordan denne personen ser ut. Uansett hvor vondt personen har det. Bare gjør noe!

For hva vet du? Det du tenker bare er en god gjerning som du gjorde fordi du leste et Si ;D-innlegg, kan bety 1000 ganger mer for mottageren.

