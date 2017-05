Strengere regler for russen gjør at mange heller velger private, og dermed mindre trygge, fester | Magnus Mathisen

Mai er en måned mange assosierer med glede. Vårtegn, feiringen av Norges frigjøring etter okkupasjonen under 2. Verdenskrig, veterandagen og 17. mai. I tillegg er det russetid.

Russetiden, der avgangselever skal feire at de er ferdige med 13 år skolegang. Det vil si, eksamenstiden kommer først etter russetiden, noe FpU også ønsker å endre på.

Hvert år leser vi i mediene at russen har gjort ditt og datt. De straffbare handlingene som blir begått, er ikke ønskelig, og vi tar alle avstand fra disse.

Problemet kommer når mediene trekker frem handlinger gjort av enkeltindivider, som kan være russ, og hele russen får ansvaret.

Vanskeligere å feire

De siste årene har vi sett at flere melder seg på debatten for å fjerne russetiden.

Noen kommuner ønsker å gjøre det vanskeligere for russen å feire at de snart er ferdige med 13 års skolegang. Eller, vanskeligere for russen å feire russetiden under trygge rammer i form av områder de kan være på.

Privat

Her i Sarpsborg kommune har jeg en oppfatning av at russen i større grad feirer utenfor Vistergropa, stedet russen har fått leid til russefeiringen.

Vesentlig strengere regulering og vilkår for russefeiringen sammen med den nye tolkningen av alkoholloven har medført at russefeiringen i stedet flyttes til private fester.

Forlater trygge rammer

Russens feiringer foregår i mindre grad under trygge rammer. De forlater steder der sikkerhetsvakter kan passe på at ingen blir misbrukt.

Der Røde Kors kan dele ut vann og bistå de som er overstadig beruset.

Hva godt kan komme ut av det?

Ønsker vi ikke lenger en russefeiring?

