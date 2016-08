Sweatshop: Tårer redder ikke verden | Håvard Norli Rensvold

Vi kan komme langt med å engasjere oss og kjempe for tekstilarbeideres rettigheter. Men jeg tror vi raskere når målet ved å bygge ut tiltak og løsninger, snarere enn å drukne oss selv i tårer slik jentene i Sweatshop-serien gjør.

Hører historier, ikke løsninger

I mai la produsentene ut Sweatshop sesong 2 på nett. Dette åpnet folks øyne og vekket engasjement her hjemme for tekstilarbeidernes rettigheter. Vi ble kjent med en rekke tekstilarbeidere, deriblant Sokpha fra Kambodsja, som fortalte sin historie.

Det vi ikke ble kjent med var hvilke tiltak og løsninger som kunne tatt arbeidsforhold og levelønn i en positiv retning for Sokpha og alle de andre tekstilarbeiderne i Kambodsja.

AFTENPOSTEN

Tørk tårene og dra opp ermene

Kjære Aftenposten og Framtiden i våre hender. Det første dere må gjøre er å tørke tårene og dra opp ermene, slik Per Bondevik i Initiativ for Etisk Handel (IEH) så godt skriver. Jeg vet flere store merkevarehus er med i Fair Wage. Dette er et nettverk som innen 2018 skal sikre totalt 850.000 tekstilarbeidere et system for rettferdig levelønn.

Samtidig vet jeg at flere merkevarehus og butikkjeder har samarbeidet med IndustriALL i mange år, et initiativ som skal styrke lokale fagforeninger og arbeidere som Sokphas rett til å organisere seg. Men hvor kommer dette frem i kunnskapsformidlingen og samfunnsansvaret dere har, spesielt mot norsk ungdom?

Jeg håper ikke sesong tre av Sweatshop føyer seg inn i rekken av sosialpornografiske reportasjer.

By på tiltak og fremgang

Kjære Aftenposten og Framtiden i våre hender. Jeg håper Sweatshop sesong 3 vil kutte overflødige patos-appeller og by på logos: Tiltak, løsninger, fremgang og politisk handling for Sopkha og hennes kolleger. Ikke bare endeløse tårer. Ellers er det en absolutt fare for at vi blir sittende igjen med et inntrykk av at fabrikker som ikke ønsker å åpne dørene for fire skandinaviske bloggere med et filmteam i ryggen er synonymt med dårlige arbeidsforhold.

Sesong 2 av Sweatshop fulgte Frida og Anniken, som denne gangen ville komme seg inn i fabrikkene til H&M.

Ikke bli sosialpornografi

Kjære Aftenposten og Framtiden i våre hender. Gjennom mitt arbeid og kunnskap jeg har fått i ungdomsgrupper i bistandsbransjen, vet jeg at vi står overfor en kompleks virkelighet. Vi trenger at politikk og næringsliv jobber sammen med sivilt samfunn, slik at flest mulig kommer ut av fattigdomsspiralen.

Derfor håper jeg ikke at en mulig sesong 3 vil føye seg inn i rekken av sosialpornografiske reportasjer – men snarere være en kilde der unge som voksne kan finne inspirasjon til å kjempe for rettferdig og anstendige arbeidsforhold med oppdatert og objektiv kunnskap. Framtiden er jo faktisk i våre hender?

Har du ikke sett sesong 2? Her er første episode:

