Sweatshop var første skritt mot nye løsninger. Nå fortsetter arbeidet. | Frida Ottesen (20)

I Si;D 29 august kritiserer Håvard Norli Rensvold Sweatshop-serien. Han mener det blir for mye tårer og for få løsninger.

Han har åpenbart ikke fått med seg hvor viktig denne serien har vært. For første gang diskuterer Stortinget hvordan Norge kan få en etikklov for å påvirke klesbransjen. Nå behandles saken av regjeringen, og for meg er dette et kjempefremskritt!

Her kan du lese innlegget til Håvard Norli Rensvold: Tårer redder ikke verden

Politikerne lar seg påvirke

Framtiden i våre hender har også fått inn 23863 underskrifter på kampanjen sin «Jeg vil vite – Ja til etikklov!», som de skal overrekke Regjeringen neste tirsdag.

Når politikere fra alle partier forteller at de har latt seg påvirke av serien, har vi gjort noe viktig. Nå diskuteres forholdene i klesindustrien, og en norsk etikklov kan kanskje kopieres av andre.

Virkeligheten er fortsatt slavelønn

Det er bra at bransjeorganisasjoner som IEFH, Virke og store aktører som H&M fokuserer på arbeidsforhold og levelønn i sine strategier. Men det er bare strategier på et papir. Virkeligheten for de fleste arbeiderne er fortsatt slavelønn og dårlige arbeidsforhold. Samtidig øker kleskjedenes enorme overskudd hvert eneste år.

Med bevisstgjøring kommer press på de store aktørene.

I andre sesong av Sweatshop jobbet vi hardt for å få H & M i dialog og la dem vise det gode arbeidet de hevder at de gjør. Vi ønsket å fokusere på løsninger. H&M henviste oss til strategier og rapporter det var umulig for oss og kontrollere. Skulle vi tatt dem på ordet?

Flere kjenner de mørke sidene

Sweatshop har nådd ut til millioner av mennesker over hele verden. Å nå ut til så mange mennesker med et klart og tydelige budskap gjør forbrukeren mer bevisst. Og med bevisstgjøring kommer press på de store aktørene og endring.

Jeg føler ikke at jeg trenger å unnskylde tårene mine. De er ekte.

Mange ansatte i klesbutikker kan fortelle at flere spør om klærnes opphav. Det mener jeg tyder på et større engasjement hos forbrukerne, og et ønske om å vite hvor klærne kommer ifra.

Det går for sakte!

Vi er begge enige om at tekstilarbeidere skal ha gode arbeidsforhold og en levelønn, og du har rett i en ting: det går for sakte! Problemene i klesbransjen har vært kjent i mange år, og jeg synes merkevarekjedene gjør altfor lite.

Jeg føler ikke at jeg trenger å unnskylde tårene mine. De er ekte. Tårer betyr at noe inni oss er vekket, og i meg har det vekket et stort engasjement for tekstilarbeiderne. Jeg både ønsker og jobber for å se en endring, i likhet med mange andre som har sett Sweatshop. Sweatshop var første skritt, og nå fortsetter arbeidet med å presse frem nye løsninger. Vi håper du er med på laget!

