Du er ungdom og den eneste i klassen som har fått bryster. Du er ungdom og er så sinnssykt sjalu på venninnen din som har fått Michael Kors-veske. Du er ungdom og har mensensmerter hver måned.

Når guttene i klassen klager på hvor «utrolig prippen» du er, skulle du så inderlig ønske at de også kunne føle den smerten. Du er ungdom og har begynt å eksperimentere og utforske egen seksualitet.

Liker du egentlig jenter bedre enn gutter?

Du er ungdom, og midt oppi alt dette kaoset blir du syk. Og ikke bare litt forkjølet eller febersyk, men sånn skikkelig, ordentlig syk.

Syk og sårbar

Før du ble syk, skulle ingen få se kroppen din. Du dusjet aldri etter gym, og motebladene med de lettkledde jentene var en plage å se på.

Nå derimot må du ofte kle av deg til bare undertøyet på utallige undersøkelser. Du føler deg som en beglodd utstillingsdukke, og du er blitt sårbar.

Før du ble syk, handlet du alltid før du tenkte. Du var impulsiv og spontan – rett og slett et levende menneske.

Nå må du hver eneste uke, i en hel time, fortelle en psykolog om følelsene og tankene dine. Du er trist og ensom. Selv om du har flere venner, føler du deg alene. Å akseptere at sykdommen har slått seg til ro hos deg er vanskelig. Du vil helst bare sparke den bort, langt unna.

Selv om du er syk, så er du enda ungdom og vil gjerne bli behandlet som en

Nok en gang er du sårbar. De hemmelighetene du kun har delt med deg selv, skulle en annen person få tilgang til.

Hverken barn eller voksen

Blant alle de lange korridorene, sykehusfrakkene, sprøytene og samtalene vil du bare være en av dem. En i mengden. Hun jenta som kler seg likt som resten av gjengen, som ikke skiller seg ut. Hun jenta som bekymrer seg over kvisene og de flisete tuppene sine.

Du vil være ungdom og føle deg som en. For selv om du er syk, så er du enda ungdom og vil gjerne bli behandlet som en.

Du skulle ønske plakaten med Ole Brumm på pasientrommet ditt ble fjernet. Du skal jo tross alt tilbringe et par måneder her. Du er jo hverken barn eller voksen, men ungdom.

Du vil ikke være snill pike som godtar å bli behandlet som et barn eller en voksen

Ditt ungdomsliv er verdt like mye som alle andres, selv om din bostedsadresse for tiden er sykehuset. Du vil ikke være snill pike som godtar å bli behandlet som et barn eller en voksen. Du vil kjempe for å leve et liv som ungdom på sykehuset!

Jeg vet hvordan du har det, for jeg har selv vært der du er nå.

