Takk. Det lønner seg å rope om hjelp.

Ofte leser jeg saker om hvor dårlig det psykiske helsevernet i landet vårt er.

Mennesker blir utsatt for tvang, de blir ikke trodd på, eller får ikke den hjelpen de trenger.

Jeg har lest utallige saker som setter helsevernet i dårlig lys. Derfor velger jeg å skrive denne teksten.

Slet med selvskading

Høsten 2015 flyttet jeg hjemmefra for å bo for meg selv og gå på videregående skole.

Etter et par måneder ble jeg henvendt til BUP(barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, red. anm.), hvor jeg ble tatt inn.

Etter noen timer ble jeg diagnostisert med en moderat depresjon. Jeg slet med selvskading og hverdagen ble vanskeligere. Jeg fikk mye fravær på skolen, og hadde null motivasjon til skole.

Tidligere har jeg vært en pliktoppfyllende elev som jobbet for gode karakterer, men dette betydde ingenting lenger.

Takk for at du ikke ga meg opp

Vet om mange ikke tør få hjelp

I februar måtte jeg dra til akutten midt på natten fordi jeg hadde skadet meg selv. Legen som tok meg imot var tålmodig og forståelsesfull.

Jeg kan ikke sette ord på hvor viktig det er å vise forståelse i slike situasjoner.

Jeg vet om mange selvskadere som ikke tør å dra til legen fordi de har hatt en dårlig erfaring eller følt at legene ser ned på dem.

Takk for at du lo og gråt med meg

Så først og fremst, til leger og sykepleiere der ute som møter personer i samme situasjon som meg, og som ikke stiller «dumme spørsmål»: takk.

Utallige netter kjempet jeg en kamp mot meg selv

Jeg vil også takke konsulenten jeg hadde på BUP, som lo med meg når livet smilte, som ble stolt over meg når jeg klarte ting jeg ikke trodde jeg skulle klare, og som gråt med meg når livet ikke smilte lenger.

Takk for at du ikke ga meg opp, men så ressursene i meg, og lærte meg å se dem selv.

Ikke vær redd for å si ifra

Takk til lærerne mine som forsto at jeg ikke skulket, men ikke klarte å stå opp etter en natt hvor jeg kjempet mot meg selv.

Utallige netter kjempet jeg en kamp mot meg selv, en kamp mot depresjonen og en kamp om liv eller død.

Hadde ikke faglærerne mine forstått dette, hadde jeg nok droppet ut av skolen.

Jeg ønsker at andre i min situasjon skal lese dette og forstå at det finnes håp. Det finnes hjelpeapparater som fungerer, selv om mediene ofte velger å fokusere på det negative.

Ikke vær redd for å si ifra og rope om hjelp. Det lønner seg.

