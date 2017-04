Tenåringsdrama og små bagateller er nok til å ville ta sitt eget liv | Amalie Uchenna Odu

Jeg så nylig ferdig Netflix-serien 13 gode grunner. Tusen takk, Netflix! 13 gode grunner er en TV-serie basert på Jay Ashers bok med samme navn.

I serien blir vi kjent med Hannah Baker, en 16 år gammel jente som begår selvmord.

Hun etterlater seg en skoeske med 13 kassetter dedikert til de 13 personene som fikk henne til å ende sitt liv.

Gjennom hele serien var jeg irritert på Hannah. Irritert for valget om å ta sitt eget liv basert på det mange av oss ville kalt tenåringsdrama, stygge kommentarer og små bagateller.

Utsette alle som er så glad i henne for noe sånt.

Når jeg ser tilbake, blir jeg flau over min egen tankegang.

Jeg, av alle mennesker, burde vite hva tenåringsdrama og stygge kommentarer kan gjøre med en.

Så annerledes ut

Hele barndommen gikk jeg rundt og følte meg alene. Jeg så annerledes ut, og at på til så hadde jeg epilepsi.

Jeg passet ikke inn noen steder. I løpet av småskolen gikk det sjeldent en uke uten at noen kommenterte utseendet mitt eller at jeg fikk et epilepsianfall.

Selvfølgelig var det sårt, men vi ble eldre og forståelsen for hva som var ugreit vokste.

Hannah beskriver en type ensomhet. En følelse som er vanskelig å beskrive, alle små ting bygger seg opp.

En følelse av at alle vet hva som skjer, men de gjør ikke noe med det. Et stort svart hull uten bunn som du faller ned i, mens de andre bare står og ser på, uten å gjøre noen ting.

Det var «bare» vanlig drittslenging som de fleste opplever i tenårene

Akkurat samme type ensomhet som gjorde at jeg, i 2013, prøvde å ta mitt eget liv.

Etter intense perioder med pirking på utseendet, handlinger og væremåte, så sa det plutselig stopp.

Jeg var lei av å være annerledes og alene, så lei at jeg ikke ville leve lenger.

Jeg opplevde ikke vold i hjemmet, jeg ble heller ikke kraftig mobbet, og jeg hadde venner.

Det var «bare» vanlig drittslenging som de fleste opplever i tenårene.

Fikk hjelp

Heldigvis ble selvmordsforsøket bare et forsøk, og jeg oppsøkte hjelp. Jeg lærte meg metoder som gjorde det lettere å håndtere vanskelige ting.

Hadde de rundt meg visste hvor hardt kommentarene og drama gikk inn på meg, så hadde de passet mer på, det vet jeg!

Serien gjør oss oppmerksomme på hvordan mange små «bagateller» kan gjøre at man ønsker å ta sitt eget liv.

Jeg ber dere ikke om å gå rundt å passe på alle. Men jeg ber dere om å være et medmenneske.

Si hei, vær en venn og stå opp for andre! For de små tingene har så utrolig mye å si, både positivt og negativt.

