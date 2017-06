Ti ting vi liker og ti ting vi misliker ved å sykle

I en undersøkelse gjort på oppdrag fra Vegdirektoratet kan vi lese at færre sykler i dag enn på 90-tallet.

Den negative utviklingen kommer særlig av at færre unge og barn sykler nå enn tidligere. Foreldrene kjører stadig barna rundt, om det så er til trening, bybesøk eller til venner.

Politikerne må på banen for å legge til rette for at flere kan sykle trygt og enkelt. Men også syklister kan bli bedre til å kommunisere enkle tips og triks som gjør sykling til et behagelig alternativ i en travel hverdag. Sykkelkjedet er rustent, men istedenfor å skifte ut hele delen, er det er mye som kan bli bedre med litt sykkelolje.

Sykling er ikke bare fest

Vi bor i Bergen, byen som skal holde sykkel-VM i 2017, og der er andelen syklister under 3 prosent. Vi tilhører gruppen med gærninger og sprekinger som hiver seg på sykkelen i all slags vær.

Og vi gjør det fordi sykkelen gir oss frihet, selvstendighet og glede.

Men selv som ihuga sykkelentusiaster er det viktig å være ærlig på at sykling ikke bare er futt, fart og fest. Derfor har vi laget en liste over ti ting vi liker og like mange ting vi misliker ved å sykle:

10. ting vi liker med å sykle

Å hilse på andre smilende syklister og fotgjengere. Å komme fort frem, spesielt når du sykler forbi bilkøen i rushet. Å slippe den fullstappede bussen. Det er bedre å være varm etter en lang oppoverbakke enn etter en klam busstur. Å ta på seg regntøy, trosse været og komme tørr frem. Å være uavhengig av forsinkede busser og bybaner. Å være opplagt til første skoletime. Å kjenne at det begynner å bli sommer: Fuglekvitter, lukten av blomster og sol i nakken, alt fra sykkelsetet. Når det går så fort i nedoverbakken at du får tårer i øyekroken. Å sykle med stil. 10. Å få luftet tankene mens du suser hjem fra skolen.

2. Å komme fort frem, spesielt når du sykler forbi bilkøen

10 ting vi misliker med å sykle

Å få sandkorn og sølesprut i ansiktet når store kjøretøy passerer. Å bli tutet på når du sykler i veien. Å bli kjeftet på når du sykler på fortauet. Når bilstøyen overdøver fuglekvitter, tankerekker og eventuell musikk på øret. Å se og kjenne hvordan luftkvaliteten på danmarksplass enkelte vinterdager blir helsefarlig. Når yndlingsbuksen revner. Det er de smarte som bruker sykkelhjelm. Hvorfor føles det da likevel til tider så teit? Når du får spørsmål om det har regnet ute, men du egentlig bare er svett. At enkelte blir sure når du plinger, mens andre blir sure når du ikke plinger. Forholdene du ikke bestemmer over selv: Grus på asfalten, glass i veibanen, regnbygen du ikke hadde kledd deg for.

