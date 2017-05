Til alle dere foreldre som har planer om å drikke alkohol i sommer

Nå kommer varmen for fullt, og for første gang i år har vi fått kjenne på den positive siden av den norske sommeren.

Barer, restauranter og parker fylles opp tidligere på dagen for hver dag som går.

Ved flere tilfeller har jeg de siste dagene vært vitne til foreldre som drikker alkohol midt på dagen mens det er barn i nærheten.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Sommerfylla»

Du har kanskje nettopp fått feriepenger eller penger tilbake på skatten, eller kanskje vil du rett og slett bare feire det fine været når du velger å ta en halvliter eller et glass med rødt.

På sommeren blir det mer sosialt akseptert å drikke alkohol enn det blir resten av året, både til alle døgnets tider og i ukedagene.

Dermed er det lettere å falle inn i «sommerfylla», og «man skal jo kose seg litt ekstra i ferien».

Tenker du da på hvilke mennesker som finnes rundt deg? Hvem som kan påvirkes av dette valget?

Hva hvis noe skjer barnet?

Nei, mitt poeng er ikke at absolutt alle som drikker alkohol nødvendigvis blir stupfulle eller er alkoholikere.

Men bare én enkelt situasjon der barnet får en negativ erfaring med alkohol, kan være med på å forme resten av livet deres.

Derfor er det ekstremt viktig faktisk å stille seg spørsmålet: Er det verdt det?

Mange opplever at enkelte evner blir svekket etter at man har drukket alkohol, blant annet at man ikke klarer å tenke klart eller at reaksjonsevnen svekkes.

Tenk om det faktisk skjer noe med barnet ditt mens du er påvirket av alkohol?

Hadde du klart å tilgi deg selv om noe faktisk hadde hendt og du ikke kunne hjelpe fordi du hadde drukket?

Det er ikke dere voksne som bestemmer hva som er innenfor komfortsonen til barnet, det er barnet selv!

Det er ikke mulig å understreke dette poenget hardt nok. De valgene dere foreldre gjør når det barn og alkohol er involvert, kan påvirke barnet resten av livet deres.

Skrevet av en 20 år gammel jente som aldri har rørt alkohol, fordi faren hennes er alkoholiker.

