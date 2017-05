I dag handler russetiden om utnyttelse av makt. Den handler om at skolens spisseste albuer og høyeste stemmer får makten til å kunne håndplukke personer og herje med folks selvtillit. Er du overvektig, er du ut.

I utgangspunktet handler russetiden om å feire at man er ferdig med 13 års skolegang. Men gjennom de siste årene har feiringen fullstendig mistet bakkekontakten.

Hvert år stappes avisene fulle, og folk raser om sanger, bussbudsjetter og russetreff.

Jeg vil legge til enda et punkt: Den sosiale elitens utøvelse av makten russetiden gir dem.

Er du ikke digg nok ...

I dag representerer russetiden det motsatte av det skolen har hamret inn i hodene våre. Den representerer ekskludering, ansvarsfraskrivelse og mobbing.

Festene er flyttet til et rullende kjøretøy med en eksklusiv gjesteliste. For jenters del: Er du ikke digg nok, får du ikke plass.

Jeg forstår at man har jobbet hardt for å få til en buss. Jeg skjønner at det er et visst antall plasser, og jeg hadde respektert bussene hvis gjestelisten besto av alle typer utseender, statuser og fasonger.

Men det skuffer meg at det ikke går en eller annen form for moralsk varsellampe i guttebussene når jenter sender inn bilder av seg selv i håp om å få være med på festen. Det er urovekkende.

Situasjonen kan også snus på hodet: At jenter i det hele tatt sender inn bilder av seg selv for å være med på festen, er tragisk.

Den seksualiserende og kvinneobjektiviserende ukulturen var vond å få slengt i trynet da jeg var russ i år, og det var ekstremt provoserende stadig å møte på den gjennom russetiden.

Forsvinner bak hettegenseren

Jeg vet at mange vil bli fornærmet av å bli skåret under én kam. Denne debatten gjelder heldigvis ikke alle.

Men det er viktig å forstå at når du tilhører en buss eller en gruppe i seg selv og går med den samme hettegenseren som 20 andre, vil folk stille deg til ansvar for de verdiene bussen står for.

Dine personlige meninger forsvinner bak hettegenseren.

Utad, for alle andre, står du for akkurat de samme verdiene og holdningene som resten av gruppen.

Kjernen av problemet er at vi befinner oss i et ekkokammer som ingen tør å slå hull på. Frykten for å bli sosialt utestengt er så stor at man ikke tør å risikere å stå opp mot eliten.

Det dannes en aksept for en oppførsel som i alle andre sammenhenger ville vært helt hårreisende.

Til alle dere guttebusser som trodde at dere hadde retten til å knuse jenters selvbilde: Velkommen tilbake til virkeligheten.

Nå har dere ikke lenger bussen deres, som umiddelbart gjorde dere maktsyke. Nå har dere ikke lenger genserne deres, som beskyttet dere fra å ha egne meninger.

Nå er dere individer igjen, som må begynne å ta ansvar for egne handlinger. Det er godt å ha dere tilbake.

Realiteten er at russetiden ikke lenger er for russen. Den er for skolens sosiale elite, som lar maktkamp, popularitet og kroppspress gå i arv.

