Til utsiden. Hilsen innsiden.

Varmt. Lett. Trygt. Etterlengtet. Innsiden.

Vi ser på deg, der du sitter utenfor og ser inn med øynene fylt av sjalusi. Kaldt, tenker du kanskje. Kaldt og ensomt. Du ser inn på oss, oss som er på innsiden. Hvilken innside? På innsiden av grensen. Der alt er lettere, der alt glir naturlig.

Grensen er flytende. Grensen er abstrakt. Utenfor, innenfor, utenfor igjen.

Hadde du bare vært kul nok

Vi er alltid invitert. Vi befinner oss alltid på kveldens viktigste adresse; på det kuleste vorspielet med de kjekkeste guttene. Musikk. Latter. Vennskap. Kjærlighet. Skandaler. Mer latter, mer vennskap, mer kjærlighet.

Bildene knipses. Bildene foreviger de minneverdige øyeblikkene fylt av glede og ærlighet.

Vis bildene til resten av verden. Vis hvor bra vi har det, vis hvor betydningsfulle vi er.

På gjestelisten i kveld, men ikke i morgen

Enkelt. Det virker så enkelt å være innenfor. Hadde du bare vært kul nok, hadde du bare vært som oss. Varmt, ikke kaldt. På innsiden.

Status er en maktkamp

Alle bryr seg, alle tenker, alle tror. Men ingen vet.

Den objektive oppfatning blir aldri helt korrekt. De subjektive meningene vil alltid være tilslørt av menneskets lengsel etter å bety noe.

Vi er ikke alltid invitert. Gjestelisten er et spill. Vennskap er en krig. Status er en maktkamp kjempet av de mest maktsyke personene.

Falske smil. For høy musikk. For mye latter. På gjestelisten i kveld, men ikke i morgen. Betydelig i øyeblikket, ubetydelig i den store sammenheng. Bildene knipses.

Bildene vises frem til resten av verden. Bildene dekker over virkeligheten. Bildene skaper det inntrykket vi vil at dere skal ha.

Utenfor. Innenfor

Én tåre, to tårer. På puten din. Utenfor. Én tåre, to tårer. På puten min. Innenfor. Hva er forskjellen? Varmt, men aldri trygt. Fortsatt etterlengtet. Innsiden.

Grensen er flytende. Grensen er abstrakt. Utenfor, innenfor, utenfor igjen.

