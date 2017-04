Tre gode grunnar til å få tilbake skulefruktordninga | Erlend Sund

Eg har opplevd fleire nedturar og dårlege ordningar i skulen. Ein av oppturane er definitivt skulefruktordninga. Eg har mange i ryggen når eg seier det er på høg tid å innføre den igjen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Dette kan nemleg vere redninga for ein heil generasjon, og her er tre gode grunnar til det:

1.

Frukt er nemleg noko av det sunnaste du kan ete, og elevane har veldig godt av det.

Forsking som blei gjennomført av Universitetet i Agder, viser at elevar som får frukt og grønt på skulen har generelt betre matvanar enn elevar som ikkje får det. I enkelte barnegrupper eter 50 prosent mindre snacks.

Det er mykje.

Etevanane til folk blir danna tidleg i livet, og det er derfor god hjelp resten av livet. Du kan seie at å innføre skulefrukt hjelper heile samfunnet på sikt.

Dessutan er frukt sunt for hjernen og hjelper med å halde oppe konsentrasjonen gjennom skulekvardagen.

2.

Frukt er ei god økonomisk investering.

Norge er eit rikt land som har råd til å spandere frukt på elevane sine. Noreg er eit av svært få land som ikkje har ei matordning på skulen med skikkelege måltid, og nå har politikarane fjerna frukta og.

Noreg investerer mykje pengar i utdanning.

Då kan me like godt bruke pengar på noko som har dokumentert nytte for elevane.

3.

Frukt kan hjelpe med å redusere den sosiale ulikskapen blant elevane.

Det skal ikkje vere slik her i Noreg, at helsa til ein person og velferd avheng av ein person sin finansielle situasjon.

Rundt 5–12 prosent av befolkninga i Noreg er ”fattige”, og forskjellane aukar kvart år. Viss alle elevane fekk gratis frukt på skulen, ville alle elevane fått same fordelar, uansett bakgrunn og finansiell situasjon.

Konklusjon

Ut ifrå desse argumenta kan det ikkje vere tvil om at vi må ta tilbake skulefruktordninga.

Fordelane er umogelege å ignorere, skulefrukt kjem til å betre samfunnet vårt på sikt!

