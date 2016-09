Tre gode grunner til å forby niqab på offentlig sted | Iver Alne Bolin (15)

Dette er et svar til Sharleen Dydlands innlegg «Tre grunner til å tillate niqab» 8. September 2016.

Først, vil jeg gjerne starte med å si at det er flott at du ønsker å kjempe for kvinners rett til å kle seg slik de vil.

Selv er jeg også oppgitt over at det er slike holdninger i vårt land. Både når det gjelder hvor mye klær kvinner kan ha på seg, eller hvor lite.

Strengt tatt burde det være en privatsak. Men med niqab føler jeg det er noe mer som må tas med.

For det plager meg ganske kraftig at jeg tror du overså hovedgrunnen til at man bør forby niqab på offentlig sted: Sikkerhetsrisikoen.

Privat

1. Sikkerheten

Det farligste med niqab kan være anonymiteten som kommer ved bare å vise øynene. Det er en grunn til at finlandshetter er blitt et symbol på ransmenn. Man viser nesten ikke fjeset, og en niqab viser enda mindre.

Selv om det er svært liten sannsynlighet for at noen skulle prøve å rane en bank iført niqab, er den der. Og den er farlig.

Og selv om bruken av niqab ikke er veldig utbredt for tiden, vil det utgjøre et problem alle steder der det trengs legitimasjon.

Gjennom dette plagget er det plutselig en mulighet for at noen kan begå identitetstyveri og lignende og bruke religion som unnskyldning.

2. Gjenkjenning

Hvis alle skulle trekke genseren opp over nesa og lua ned i øynene, ville vi kjapt fått et problem i jobb- og skolesammenheng, fordi ingen visste hvem som var hvem.

Og allerede om to elever i samme klasse, eller to kolleger, brukte niqab, ville det vært et svare strev å alltid holde styr på hvem som var hvem.

Religionsfrihet er ikke friheten til å kunne skjule sin identitet.

For en lærer, som har 40 forskjellige elever i løpet av en dag, ville det blitt helt uutholdelig alltid å holde styr på hvem som var hvem.

Og en sjef med ansvar for 200 ansatte ville blitt gal av å måtte huske hvem som hadde hvilken farge på niqaben hver morgen.

3. Det er et annet, veldig enkelt alternativ

Hijab, langermet genser og bukser dekker til kroppen nesten like mye som en niqab, med det enkle unntak at ansiktet er synlig. Disse klærne bidrar til bedre integrering i det norske samfunnet.

For selv om en niqab er et religiøst plagg, er det ikke noe man ser og tenker «Norge!».

Det er et plagg som skaper trøbbel for alle som skal samhandle med den som bruker det, og for brukerens integrering i samfunnet.

For til tross for at jeg selv positiv til innvandring og møter med nye kulturer, må jeg innrømme at det ville vært langt enklere for meg å kalle en kvinne med hijab, hettejakke og jeans for en nordmann, enn en kvinne jeg kun kan se øynene på.

For religionsfrihet er ikke friheten til å kunne skjule sin identitet, det er friheten til å kunne vise sin religion, gjerne gjennom klesplagg.

Men niqab går for langt i dette.

Men til slutt, Sharleen: Du har gode poeng, jeg tror bare at de ikke passer til niqab. Men om du bruker de samme når det gjelder hijab, tror jeg vi er på bølgelengde.

