Tre gode grunner til ikke å forby niqab | Sharleen Dydland (16)

Tankesmien Agenda foreslår å forby niqab i skolen. Synes du at Agenda-utvalgets forslag om niqabforbud er helt prinsippløst og urovekkende? Da er du ikke alene! Her er noen gode grunner til å ikke forby niqab:

1. Det har en negativ effekt

I 2014 presenterte samme tankesmie en rapport om hvordan niqabforbudet i Frankrike hadde negative virkninger.

Etter at debatten om forbudet i Frankrike startet, økte trakasseringen og hatkriminaliteten mot muslimer drastisk. Vil ikke dette også skje i Norge hvis vi går inn for å nekte bruk av burka og niqab? For alt jeg vet, er skaden allerede gjort.

Det at vi i det hele tatt diskuterer bruken av muslimske religiøse plagg, vil føre til at flere muslimer føler seg ekskludert og blir ekskludert.

Privat

2. Plagget er faktisk ikke undertrykkende

Det ikke er undertrykkende å bære niqab eller burka bare på grunn av at det dekker hele kroppen. Det er tvangen til å bruke det, som er undertrykkende, ikke selve plagget. Det mener jeg vi må være tydelige på.

Dessuten er det sikkert andre måter en kan kontrollere om kvinner blir tvunget til å gå med niqab, enn å innføre et forbud. Hvis kvinner forbys å gå med niqab, vil de bli holdt igjen hjemme, noe forbudet i Frankrike resulterte i.

3. Det er et forbud mot frihet

Jeg føler at dette forslaget er en trussel mot friheten vår, og spesielt kvinners frihet. Personlig trives jeg i korte shorts og utringende topper, men jeg vet at noen har kjempet for min rett til å gå slik. Derfor kjemper jeg for frihet til å bruke niqab.

Et forbud mot niqab er en trussel mot friheten vår.

Jeg kjemper også for friheten til å bruke det heldekkende hodeplagget fordi forbudet ikke er i samsvar med våre norske verdier. Alle skal få lov til å ytre sin religiøse overbevisning, meningene sine og få gå med de klærne de vil.

Kvinner skal få lov til å kle seg i niqab eller miniskjørt, uten at noen skal tro det er for å tilfredsstille menn.

Jeg kler meg kanskje ikke slik som du gjør, men jeg vil med mitt liv forsvare din rett til å bruke det!

